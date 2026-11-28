Slušaj vest

Nedžad Korać (54), kojeg Sjedinjene Američke Države potražuju zbog šest krivičnih dela, uhapšen je u Crnoj Gori, u zajedničkoj akciji crnogorske Uprave policije (UP) i američkog Federalnog istražnog biroa (FBI), saopšteno je danas iz UP.

- U zajedničkoj, koordinisanoj akciji Uprave policije i Federalnog istražnog biroa (FBI), u Crnoj Gori je lociran i lišen slobode N.K. (54), kojeg Sjedinjene Američke Države potražuju zbog šest krivičnih dela. Policijski službenici FAST tima za međunarodne ciljane potrage NCB Interpola Podgorica sinoć su, na osnovu prethodno razmenjenih operativnih i obaveštajnih podataka sa partnerskom službom Federalnog istražnog biroa (FBI), u Podgorici locirali međunarodno traženo lice N.K. i lišili ga slobode, postupajući po međunarodnoj poternici raspisanoj za njim - navodi se u saopštenju.

Iz policije dodaju da je međunarodnu poternicu raspisao NCB Interpola Vašington, na zahtev FBI, a na osnovu naredbe Okružnog suda za istočni okrug Njujorka.

- Imenovani se potražuje radi krivičnog gonjenja zbog sumnje da je počinio šest krivičnih dela, i to: dva krivična dela razbojnička krađa u saizvršilaštvu, krivično delo zloupotreba pasoša, krivično delo teška krađa identiteta, krivično delo zelenašenje i krivično delo zelenašenje u saizvršilaštvu. Za svako od navedenih krivičnih dela pojedinačno, prema zakonodavstvu Sjedinjenih Američkih Država, zaprećena je kazna zatvora do 20 godina. Tokom izvršenja jednog od navedenih krivičnih dela, za vreme policijske potere koju su za njim sprovodili policijski službenici grada Njujorka, N.K. je, bežeći vozilom, usmrtio jednog građanina u naselju Kvins (Queens), u Njujorku - ističe se.

Kako navode iz UP, međunarodna poternica SAD za Koraćem postala je dostupna Nacionalnom centralnom birou Interpola Podgorica 18. novembra, nakon čega su usledile intenzivne operativne aktivnosti, provere i razmena podataka sa partnerskom službom, što je rezultiralo njegovim preciznim lociranjem u jednom objektu u Podgorici.

Korać je, dodaju, tokom bekstva i skrivanja, u cilju prikrivanja svog identiteta i izbegavanja organa za sprovođenje zakona, koristio 29 različitih identiteta, pored svog pravog identiteta.

- Lišenju slobode ovog lica prethodili su intenzivna saradnja i razmena operativnih podataka službenika NCB Interpola Podgorica - FAST tima za međunarodne ciljane potrage sa partnerskim službama za sprovođenje zakona Sjedinjenih Američkih Država, kao i sprovođenje operativno-taktičkih mera i radnji od strane službenika Uprave policije. Ove aktivnosti rezultirale su preciznim lociranjem i lišenjem slobode međunarodno traženog lica, čime je još jednom potvrđen kontinuitet uspešne saradnje, razmene obaveštajnih i operativnih informacija između Uprave policije Crne Gore i Federalnog istražnog biroa (FBI), koja omogućava blagovremeno lociranje i lišenje slobode najtraženijih begunaca sa FBI liste - piše u saopštenju.

Iz policije su kazali da će on u zakonskom roku biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi daljeg postupanja.