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Avion kompanije "Kroacija erlajns", koji je u petak uveče poleteo iz Zagreba za Dubrovnik, zbog nepovoljnih vremenskih uslova nije uspeo da sleti na odredište, već se vratio u Zagreb.

Prema svedočenju jednog od putnika, brojni putnici su nakon povratka ostali na zagrebačkom aerodromu bez organizovanog smeštaja, hrane i pića.

Let OU664 na relaciji Zagreb-Dubrovnik bio je planiran za petak u 21:05 sati, ali je avion "Airbus A220-300" poleteo sa pola sata zakašnjenja. Nakon što je počelo spuštanje prema dubrovačkom aerodromu, putnicima je, prema rečima čitaoca, saopšteno da avion zbog olujnog oblaka nije dobio dozvolu za sletanje.

Nakon kruženja i ponovnog približavanja dubrovačkom aerodromu, od sletanja se odustalo, a avion se u 23:04 sati vratio u Zagreb.



Sedam sati čekanja



Međutim, prema svedočenju putnika za portal N1, problemi su se nastavili i nakon sletanja. Putnicima je navodno ponuđeno da nastave putovanje jutarnjim ili nekim od kasnijih letova, ali im nisu obezbeđeni hotelski smeštaj niti prevoz do grada.

Među putnicima koji su bili primorani da čekaju na zagrebačkom aerodromu bilo je i starijih osoba, ljudi narušenog zdravstvenog stanja, kao i roditelja sa malom decom.

Čitalac se u subotu ujutru ponovo javio redakciji N1 i potvrdio da su nakon sedam sati čekanja na zagrebačkom aerodromu konačno stigli u Dubrovnik.

- Organizovali su let u 6:15, kojim smo upravo sleteli u Dubrovnik. Sedam sati provedenih na pustom aerodromu bez čaše vode je nezamislivo sramotno! - rekao je.

Izrazio je i sumnju u okolnosti koje su dovele do odustajanja od sletanja u Dubrovniku i povratka u Zagreb, dovodeći u pitanje iskustvo letačke posade sa novim tipom aviona i poštovanje bezbednosnih procedura.

Njegove tvrdnje o letačkoj posadi za sada nisu nezavisno potvrđene.

Putnik je tokom noći dostavio i video-snimak stanja na zagrebačkom aerodromu, kao i detaljno opisao tok događaja - od poletanja iz Zagreba do postupanja osoblja kompanije "Kroacija erlajns" nakon povratka.



Tok događaja



- Let OU664 Zagreb-Dubrovnik, planiran za 21:05, obavljao se avionom Airbus A220-300, tipom letelice koji je relativno nedavno uveden u flotu kompanije Kroacija erlajns. Nakon najavljenog kašnjenja, avion je poleteo u 21:35. Pre poletanja, kabinsko osoblje obavestilo je putnike da nas u Dubrovniku očekuju mirni vremenski uslovi i da će let trajati približno 45 minuta. Oko 22:10, u području ostrva Šipan, najavljen je početak spuštanja prema dubrovačkom aerodromu, a kabina je pripremljena za sletanje. Nedugo zatim, kabinsko osoblje prenelo je informaciju iz pilotske kabine da avion nije dobio dozvolu za sletanje zbog olujnog oblaka na pravcu prilaza dubrovačkom aerodromu i da će neko vreme kružiti. Oko 22:28 avion je ponovo usmeren prema dubrovačkom aerodromu, što je vidljivo i na sistemu za praćenje letova FlightAware, da bi oko 22:31 naglo promenio pravac, nakon čega je putnicima saopšteno da se odustaje od sletanja u Dubrovniku i da se avion vraća u Zagreb - naveo je putnik.

Posebno je istakao da se tokom celog leta nijedan član letačke posade, ni kapetan ni kopilot, nije direktno obratio putnicima putem razglasa.



Posada nervozna i neprofesionalna



Na pitanja putnika zbog čega avion nije preusmeren ka Splitu ili nekom drugom obližnjem alternativnom aerodromu nisu dobijeni konkretni odgovori. Komunikacija pojedinih članova kabinskog osoblja sa putnicima bila je, prema njegovom neposrednom iskustvu, izrazito nervozna i neprofesionalna.

Avion je sleteo u Zagreb u 23:04. Sletanje je, prema njegovom ličnom zapažanju, bilo neuobičajeno grubo, zbog čega smatra da bi i tu okolnost trebalo obuhvatiti stručnom proverom, bez prejudiciranja tehničke ispravnosti izvedenog sletanja.

Nakon sletanja avion je parkiran na udaljenoj poziciji, a čekanje na stepenice, iskrcavanje i autobuski prevoz do terminala trajalo je više od pola sata.

Putnicima je u avionu najavljeno da će ih u prostoru za preuzimanje prtljaga dočekati predstavnici kompanije "Kroacija erlajns", koji će ih obavestiti o daljim procedurama i nastavku putovanja.

Umesto organizovanog prihvata i zbrinjavanja, dve predstavnice kompanije saopštile su okupljenim putnicima da će morati da čekaju do jutra, da mogu da se ukrcaju na let u 6:15 ili neki od kasnijih letova, da prevoz do Zagreba nije organizovan i da hotelskog smeštaja nema.



Zaposlene im umesto odgovora pretile policijom



Na primedbu da je jednostavnom pretragom internet platformi moguće pronaći više desetina naizgled slobodnih hotelskih kapaciteta na području Zagreba, jedna od zaposlenih odgovorila je da organizovanje smeštaja putnika nije njen posao.

Na ponovljena pitanja o načinu zbrinjavanja putnika nisu pruženi konkretni odgovori. Obe zaposlene odbile su da se predstave imenom i prezimenom, a nakon daljeg insistiranja na dobijanju informacija zapretile su pozivanjem policije, naveo je ogorčeni putnik.

- Među putnicima se nalaze starije osobe, ljudi narušenog zdravstvenog stanja i smanjene pokretljivosti, kao i roditelji sa malom decom. U trenutku pisanja ove poruke veliki broj putnika i dalje se nalazi u prostoru zagrebačkog aerodroma, sedeći ili pokušavajući da spava na neudobnim metalnim klupama, bez hrane, vode i drugih osvežavajućih napitaka koje bi obezbedio prevoznik, uz veoma ograničene mogućnosti punjenja mobilnih telefona - istakao je.

Lično je, kako kaže, pokušao da organizuje alternativni prevoz do Dubrovnika iznajmljenim automobilom, ali ni ta mogućnost nije ostvarena zbog radnog vremena poslovnica za iznajmljivanje vozila i nedostupnosti automobila za jednosmerni najam do Dubrovnika.

- Smatram krajnje neprihvatljivim i nedostojnim nacionalnog avio-prevoznika Republike Hrvatske da se na ovakav način odnosi prema svojim putnicima - naglasio je.



Od "Kroacija erlajnsa" tražiće objašnjenje



Putnik je najavio da će od uprave kompanije "Kroacija erlajns" zatražiti detaljno objašnjenje okolnosti koje su dovele do odustajanja od sletanja u Dubrovniku, razloga za povratak u Zagreb umesto preusmeravanja ka Splitu, kao i postupanja osoblja i zbrinjavanja putnika.

- Za stanovnike Dubrovnika avio-saobraćaj nije pitanje luksuza ili komfora, već jedna od osnovnih potreba svakodnevnog života, poslovanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i povezanosti sa ostatkom zemlje. U trenutku kada se u dubrovačkoj javnosti ponovo raspravlja o izuzetno visokim cenama avionskih karata, smatram da je jednako važno otvoriti pitanje kvaliteta, pouzdanosti i kontinuiteta usluge koju građani dobijaju za taj novac - rekao je.

Nepovoljni meteorološki uslovi mogu u potpunosti da opravdaju odustajanje od sletanja, ali, kako je naglasio, ni u kom slučaju ne mogu da opravdaju ostavljanje putnika tokom noći bez odgovarajuće brige.