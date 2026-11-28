UPAO U APOTEKU I PRETIO OŠTRIM PREDMETOM! Drama usred bela dana u Splitu, policija mu ušla u trag
Policija je danas uhapsila muškarca osumnjičenog za razbojništvo i predala ga istražnom sudiji, koji mu je odredio pritvor, saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
Kako se navodi u policijskom izveštaju, 23. novembra 2026. godine oko 12.05 časova u Osječkoj ulici u Splitu muškarac je ušao u apoteku i uz pretnju oštrim predmetom počinio razbojništvo. Materijalna šteta procenjena je na nešto više od 300 evra, a muškarac se nakon incidenta udaljio.
Predat u pritvor
Intenzivnim radom policije identifikovan je i pronađen osumnjičeni muškarac, kod kojeg su pronađeni i oduzeti predmeti povezani sa krivičnim delom.
Nakon završene kriminalističke istrage, protiv muškarca je 27. novembra 2026. godine podneta krivična prijava Županijskom državnom tužilaštvu u Splitu zbog sumnje da je počinio razbojništvo, nakon čega je predat pritvorskom nadzorniku, saopštila je policija.
(Kurir.rs/Index.hr)