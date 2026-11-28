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U Ohridu je uhapšen 55-godišnjak koji je osumnjičen da je izazvao požar u svom stanu, zbog čega je osam komšija zadobilo povrede i probleme sa disanjem, saopštila je danas policija.

Kako se navodi, brzom intervencijom policijskih službenika i pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice iz Ohrida više stanara je evakuisano iz zgrade, a osmoro je, sa povredama i problemima s otežanim disanjem, prebačeno kolima hitne pomoći u Opštu bolnicu.

Ističe se da u koordinaciji sa drugim službama Policijska uprava Ohrid preduzima dodatne mere zs podršku stanara i smirivanje situacije, kao i da će nakon potpunog dokumentovanja događaja, protiv C.N. biti podneta krivična prijava za "izazivanje opšte opasnosti".