U Ohridu je uhapšen 55-godišnjak osumnjičen da je zapalio svoj stan, a policija navodi da će protiv njega biti podneta krivična prijava
Severna Makedonija
UŽAS U OHRIDU! Muškarac (55) zapalio svoj stan, povređeno više komšija, policija ga uhapsila!
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U Ohridu je uhapšen 55-godišnjak koji je osumnjičen da je izazvao požar u svom stanu, zbog čega je osam komšija zadobilo povrede i probleme sa disanjem, saopštila je danas policija.
Kako se navodi, brzom intervencijom policijskih službenika i pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice iz Ohrida više stanara je evakuisano iz zgrade, a osmoro je, sa povredama i problemima s otežanim disanjem, prebačeno kolima hitne pomoći u Opštu bolnicu.
Ističe se da u koordinaciji sa drugim službama Policijska uprava Ohrid preduzima dodatne mere zs podršku stanara i smirivanje situacije, kao i da će nakon potpunog dokumentovanja događaja, protiv C.N. biti podneta krivična prijava za "izazivanje opšte opasnosti".
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)
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