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Pripadnik Vojske Crne Gore povređen je tokom obuke na vojnom poligonu Trubjela, prilikom rukovanja puškomitraljezom M84, nakon čega je hospitalizovan u Opštoj bolnici Nikšić.

Ta informacija potvrđena je "Vijestima" iz Ministarstva odbrane (MO), odakle su poručili da su o slučaju obavestili policiju i tužilaštvo, ali i najavili da će i oni, u okviru svojih nadležnosti, obaviti proveru okolnosti događaja, uključujući primenu propisanih mera bezbednosti tokom realizacije obuke.

- Tokom realizacije stručno-specijalističke obuke na vojnom poligonu Trubjela, došlo je do povređivanja pripadnika Vojske Crne Gore prilikom rukovanja puškomitraljezom M84. Tokom obuke korišćena je manevarska municija. Povređeni pripadnik Vojske Crne Gore odmah je transportovan u Opštu bolnicu Nikšić, gde mu je ukazana medicinska pomoć, nakon čega je zadržan na lečenju - navodi se u odgovorima.

Rečeno je da su neposredno nakon događaja preduzete mere radi utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja.

- Na lice mesta izašli su pripadnici Čete Vojne policije, a o događaju su obavešteni Uprava policije i nadležno državno tužilaštvo, koji postupaju u okviru svojih zakonskih nadležnosti. Vojska Crne Gore će, u skladu sa svojim nadležnostima, izvršiti proveru okolnosti događaja, uključujući primenu propisanih mera bezbjednosti tokom realizacije obuke. Sve okolnosti događaja biće utvrđene nakon okončanja postupanja nadležnih organa - dodaju iz resora kojim rukovodi Dragan Krapović.

Manevarska municija, iako ne sadrži klasično zrno i namenjena je simulaciji borbenih dejstava, može da izazove teške, pa i smrtonosne povrede.