NIKŠIĆANINU IZGORELA FARMA SA 300 KOZA: Deset godina sam ih stvarao, ostale su samo kosti, i neki rog

Stradalo je 300 koza sa jaradima, kao i dve i po hiljade bala sena. Miljanić za RTCG kazao da je vatra "progutala" sve što je deset godina stvarao, te da je imanje pod zakupom i nije bilo osigurano.

Miljanić je za RTCG kazao da se požar brzo razbuktao.

"Krenula je vatra na sve strane. Koze, nažalost, nisu uspele da izađu, i ono zbog čega me sada najviše duša boli su one. One su bile dio moje mladosti i moje budućnosti... Deset godina sam im stvarao, sve je izgorelo... Samo su ostale kosti, neki rog... Dobar dio mog života je izgorio u sekundi, ali neka su zdrava ta djeca, pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje..."

Farmer dodaje da je u požaru izgorelo sve - izmuzište, muzilice, platforme...

"Nema, ništa da je ostalo, što smo stvarali od 2012. do danas. Da su koze ostale žive, ja bih ovo progutao lakše... Svi znamo koliko treba da se stvori toliko veliki buljuk", kazao je Miljanić.

Imanje je bilo pod zakupom i nije bilo osigurano, kazao je on.

Miljanić ističe da je pričinjena ogromna šteta, te da "nema snage" da je proceni.

