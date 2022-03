MANDATAR ABAZOVIĆ POVODOM SUKOBA U UKRAJINI: Na meti velikih sila na Balkanu - Crna Gora, BiH i Severna Makedonija!

On je istakao da je u kontekstu aktuelnih dešavanja u Ukrajini važno da Crna Gora ima vladu nakon što je Vlada premijera Zdravka Krivokapića početkom februara izgubila poverenje poslanika u crnogorskom parlamentu.

U situaciji velikog sukoba kakva je sada, velike države „imaju priliku da pale male vatre na drugim mestima“, ističe Abazović. Ne kažem da je to pretnja Crnoj Gori, ali ako postoje zemlje koje su mete, to su samo tri zemlje - BiH, Crna Gora i Severna Makedonija, upozorio je on.

Abazović ističe da na globalnom nivou zemlja može iskoristiti ovu situaciju da ubrza put ka punopravnom članstvu u EU.

