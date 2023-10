REKLA MI JE DA SU RASKINULI ZBOG VERE: Ovo su reči majke Ilira, koji je prelepu Šejlu ubio na kućnom pragu jer ga je ostavila

Saslušanjem svedoka Marije Đokaj, majke optuženog Ilira, danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje Iliru Đokaju, optuženom za ubistvo Šejle Bakije (19) i ranjavanja njenog oca Šabana (42), na Karabuškom polju u Tuzima.

Više tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Đokaja za krivična dela teško ubistvo, ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Prema navodima optužnice, Đokaj se tereti da je 30. septembra 2021. godine, u 15.15 časova, sa umišljajem iz niskih pobuda ubio Šejlu Bakiju ispred njene porodične kuće u Tuzima, a potom ranio njenog oca Šabana Bakiju.

Marija Đokaj je izjavila da su Šejla Bakija i njen sin Ilir raskinuli vezu zbog vere.

„Što se tiče Šejlinog života sa Ilirom, ono što znam dok su živeli kod nas u kući, odlično su se slagali. To je bila velika ljubav, ona je i klanjala u našoj kući. Nama to ništa nije smetalo. Sve je bilo u najboljem redu. Znam da je posle Ilir otišao da živi sa Šejlom u Budvi. Na dan kad su raskinuli, mene je Šejla zvala i rekla da se rastala sa Ilirom, da je možda i ona kriva zbog toga, da zna šta će sada da bude. Rekla mi je da će je Šabo Bakija, njen otac, za sedam do deset dana odvesti u Nemačku, da stavi maramu na glavu i da je zatvori pod ključ“, izjavila je danas majka optuženog Ilira Đokaja.

Dodala je da nakon što se njen sin Ilir, a posle raskida sa Šejlom, vratio iz Budve, bio u lošem stanju.

„Nije jeo, ni pio. Bio je samo u krevetu. Govorio je da hoće samo Šejlu“, navela je Marija Đokaj i dodala:

„Moja snaja je rekla da su raskinuli zbog vere“.

Na dan ubistva pila je kafu ujutro i primjetila da je njen sin Ilir ustao rano.

„Ilir mi je rekao da hoće da vidi za 'moju Šejlu', misleći da vidi za njihovu ljubav, i da ode na Cetinje zbog fakulteta. Meni je Šejla rekla da voli Ilira i pošto mi u kući imamo jednu sliku Romea i Julije, Šejla mi je rekla da će zbog ljubavi sa Ilirom da završi kao Julija“, izjavila je Marija Đokaj.

U obrazloženju optužnice se navodi da je Đokaj proganjao Šejlu jer je odbijala da obnovi prekinutu vanbračnu vezu. Dodaje se da joj je slao poruke preko lažnih profila i pretio. Okrivljeni je došao ispred njene porodične kuće i iz pištolja nepoznate marke pucao u Šejlu nakon što mu je rekla da ne želi da živi sa njim i da ga ne voli.

“Optuženi Đokaj je u prisustvu njenog oca u nju ispalio pet projektila, od kojih je zadobila smrtonosne povrede”, piše u optužnici.

Dodaje se da nakon što je ispalio smrtonosne hice, otac Šejle Bakije je prišao Đokaju i pokušao da ga uhvati za ruku, ali je optuženi okrenuo pištolj ka njemu i ispalio jedan projektil u grudi. Đokaj je nakon toga ušao u svoj auto i ispalio još dva hica prema Šabanu Bakiji, od kojih ga je jedan pogodio u trbuh.

Šaban Bakija je u istrazi ispričao da su Šejla i njihova celokupna porodica bili u strahu jer je Đokaj beskonačno mnogo puta kolima kružio oko njihove kuće.

On je krajem jula prošle godine i upao u kuću Bakija, nakon je čega su kontaktirali Tonija Đokaja, starijeg brata optuženog, koji je kazao da ne zna šta da radi osim da brata pošalje u ludnicu. Optuženi je upadao još nekoliko puta u kuću Bakija, a poslednji put je rekao: "Ovo se ovako neće završiti".

Dodao je da se zbog Đokaja Šejla nije usuđivala da ode ni do prodavnice.

Okrivljeni je 26. avgusta 2021. godine, upao u kuću Bakija i zapretio im „da će biti prolivena krv, da se to tako neće završiti jer Šejla neće biti ničija sem njegova“, navodi se u optužnici.

Državna tužiteljka prigovorila iskazima

Državna tužiteljka Ana Radović u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, imala je primedbu na iskaz Marije Đokaj, smatrajući da je sročen da bi pomogla svom sinu.

Brat optuženog, Agrom Đokaj, kazao je da mu se brat blizanac Ilir Đokaj požalio.

„Rekao mi je: 'Pazi se, da te ne zamene negde samnom, Šabo Bakija i njegov brat od tetke'. Rekao mi je da mu je Šabo rekao tada da ostavi Šejlu. Ja sam ih zaobilazio. Ni nakon ubistva ih nisam sreo“, rekao je on.

Dodao je da mu je Ilir Đokaj rekao da Šejla Bakija nije kriva i da ga nije ona ranije prijavila i da mu je poslala poruku da ga je prijavio njen otac.

Tužiteljka je prigovorila i njegovom iskazu, navodeći da je sračunat da bi pomogao optuženom bratu.

Dodao je da zna da je tog dana kada se desilo ubistvo, Ilir Đokaj pošao kod Bakija da se pomire, da mu je to bila namera i da su mu to nakon ovog događaja rekli drugi.

