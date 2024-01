ILIJA (17) JE IZAŠAO DA NAHRANI PSE, PA POSTAO HEROJ Na Božić spasao život mladiću: Skinuo sam duks i počeo da vičem "tata, tata"

Foto: Printskrin / You Tube

Postao je pravi heroj tako što je nepoznatom mladiću, koji je sleteo kolima u kanal pun vode u mestu Mareza, spasio život. On je rodom iz Crne Gore iz mesta Jankovića krš, koje se nalazi blizu Cetinja, a taj dan je sa porodicom krenuo na ručak kod bake.

"Mesto gde se ovo desilo zove se Mareza. Meni baba živi tu i mi smo kao porodica išli kod nje na ručak. Ja sam ranije završio sa ručkom i izašao ispred kuće i išao da dam psima lutalicama da jedu pošto im baba stalno daje da jedu. Išao sam da ih tražim i jedno 10 minuta sam ih zvao, zviždao, ali njih nije bilo i rekoh samom sebi ostaviću hranu, pa će naći sami i krenuo sam kući. Slučajno sam se okrenuo i video auto kako ide, kako udara i prevrće se. Ja mahinalno skidam duksericu i derem se: 'Tata tata', pošto mi je tata isto tu bio, ali u kući i ja sam krenuo da trčim prema autu koji je sleteo u kanal. Kako sam trčao okrećem glavu, vidim da tata izlazi tek iz kuće i bilo mi je u glavi da je svaki tren bitan osobi u kolima uskočio sam u kanal", ispričao je Ilija , a onda je opisao kako je izvukao mladića iz kola:

"Išao sam jedno 3, 4 metra do njega i čuo sam kako je momak udarao u prozor i ja sam prišao tom prozoru udario šakom i prozor se razbio. Uhvatio sam momka, izvukao ga napolje i momak se popeo na kola i krenuo valjda od straha, pošto nije još došao sebi, da vrišti: 'Pomagajte molim vas, pomagajte'. Ja sam momku govorio: 'Smiri se, imali još ko u kolima osim tebe?', a on je rekao da nema. Tad sam mu pomogao da izađe iz kanala. Kad sam ja izašao i kad se smirio posle jedno pet minuta, momak me zagrlio i rekao: 'Hvala ti, taman ostadoh bez daha mislio sam da ću da se ugušim', i ja sam ga odveo da se okupa kod babe i da obuče čistu i suvu odeću, ali momak nije hteo i došla mi je sestra od tetke i poveli su ga kući", rekao je Ilija.

Objasnio je kako uopšte nije razmišljao da li njemu nešto može da se desi u tom trenutku.

"Ja u tome trenutku kad sam uskočio u kanal nisam razmišljao za sebe. Da li će meni nešto biti. Nisam osećao ni vodu, kao da sam trčao po asfaltu. Adrenalin me uhvatio i nisam imao straha. Da se opet tako nešto desi, ne daj bože, opet bih sve isto uradio! Ipak to je nečiji život i kao što bih voleo, ako se ne daj bože, možda meni tako nešto desi, da i meni neko pomogne. Treba da budemo humani i da pomažemo jednim drugima", zaključio je Ilija.

