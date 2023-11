OVO JE MARKO, HEROJ KOJI JE ZAUSTAVIO VOZ "Video sam varnice i shvatio da nešto ne valja: SKOČIO SAM NA VAGON

- Čekao sam da voz prođe i uočio sam iskre iz zadnjih točkova pa sam prvo posumnjao da je voz zakočen. Kad se približio bliže, vidio sam da skakuće pored pruge pa sam odmah znao da je zadnji vagon iskočio iz šina. Nisam razmišljao puno. Znao sam da treba da pokažem vozaču da stane, ali on ne bi mogao da vidi moj signal pa sam skočio na predzadnji vagon i prisilno zaustavio voz - ispričao je.

- Voz je bio u pokretu, ali to je bio jedini način i najbrži način da se zaustavi. Kad sam skočio me nije bilo strah. Jedino kad je počeo kočiti sam video da se vagon preokrenuo pa sam pomislio: ‘Valjda neće i drugi.‘ Na svu sreću, to je stalo nakon pet sekundi - dodao je.

Kroz glavu mu je, rekao je, prošla misao da je to jedina ispravna stvar koju može da uradi.

- Radio sam devet godina na manevri na zagrebačkoj stanici. Tamo su mi sve pokazali, imao sam neko predznanje za kočenje vagona - objasnio je i odgovorio na pitanje šta mu znači nagrada Hrvatskih železnica koju će dobiti zbog svog hrabrog čina.

Marko je u utorak oko 23.20 sati odmah po dolasku teretnog voza 48911 na prugu iz smera Koprivnice, učinio hvale vredan i hrabar potez i sprečio ogromnu katastrofu. Čim je video da voz, inače težak 2.000 tona, iskače iz šina zadnjim vagonom i pritom kida infrastrukturu, bez razmišljanja je skočio na stepenicu tog iskočenog vagona i počeo u vožnji da odvrće ručicu. Cilj mu je bio jedan - da ispusti vazduh iz kočionog voda pa je automatski došlo do kočenja svih kočnica. I to na čuđenje mašinovođe. Voz je konačno stao, Lončarević pod adrenalinom je odahnuo, a stanica je odmah postala poprište policijskog uviđaja.

Kurir.rs/Dnevnik Nove TV