JOVOVA DECA RADE ZA DNEVNICU DA PREŽIVE: Samohrani otac na mukama, mora na operaciju a institucije ne reaguju na apele za pomoć

Budvanin Jovo Kuč je zbog zakazane intervencije, koju je imao u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), bio prinuđen da dvoje maloletne dece ostavi same u Budvi, jer su mu u tamošnjem Centru za socijalni rad kazali da mu nikako ne mogu pomoći.

Kuč, koji je samohrani roditelj, nema nikakva primanja, a zbog kompleksnosti njegovog zdravstvenog problema, postoji mogućnost da bude upućen u Beograd na lečenje, zbog čega posebno strahuje kako će u toj situaciji decu ostaviti samu.

Iako se država Crna Gora navodno bori protiv dečjeg rada s obzirom na posledice koje radna eksploatacija ima ili može imati na ličnost deteta, Jovova deca moraju da rade kako bi preživela u očevom odsustvu, piše crnogorski portal Dan. Iako imaju 17 i 15 godina, upitno je na koji način mogu biti zaštićeni na privremenim poslovima na kojima rade za dnevnicu jer su bez ikakve zaštite u odsustvu oca koji se leči i izostanka reakcije državih službi koje tvrde da "rade sve u najboljem intresu deteta".

Na višestruke apele Kuča da mu Centar za socijalni rad Budva obezbedi decu dok se leči, nisu dobili nikakvu pomoć osim paketa hrane i tvrdnju da nemaju nijednu hraniteljsku porodicu u koju bi ih smestili.

– Preko Crvenog krsta su obezbedili paket hrane, odnosno nekoliko kesa makarona, nekoliko konzervi i nešto za higijenu. To je sve što su uradili u najboljem interesu moje dece. Trebalo bi takav podvig da urade i za svoju decu. Od tada se više ne javljaju niti pitaju, ni za mene ni za decu. Oni računaju da su svoj posao obavili kako treba. Deca ostaju da se sama snalaze i da se brinu o sebi – kazao je Kuč za "Dan".

Kuč objašnjava da je pošao u Centar za socijalni rad kada mu je zakazana operacija kako bi mu se obezbedila pomoć i deca osigurala tokom njegovog lečenja.

– Rekli su mi da nemaju nijednu hraniteljsku porodicu i pitali me da li ja imam nekog ko bi se prihvatio brige o deci. Imao sam jednu prijateljicu iz Budve koja je htela da se prihvati brige o deci i to bez ikakve nadoknade, ali naravno da nije mogla prihvatiti da ona izdržava moju decu od svoje plate, s obzirom na to da ja nemam novca da ostavim deci za hranu i za ostale potrepštine. U centru su mi kazali da oni moraju da vide šta je najbolje u interesu deteta, da će izaći na teren kod mene kući i da će naći neko rešenje. Došli su kod mene kući 26. aprila jer su znali da ja toga dana moram biti u Podgorici da odnesem nalaze doktoru kod kojeg sam imao zakazano u 12.15 sati. Toga dana su razgovarali sa decom, napravili zapisnik i tražili da ga deca potpišu, što su deca odbila – objašnjava Kuč.

Ministarstvo bez odgovora

"Dan" je 30. aprila Ministarstvu rada i socijalnog staranja poslao upit u vezi Kuča – ukazali im na problem koji ima, pitali da li mu na bilo koji način mogu pomoći i dali njegov broj telefona, ali nije bilo odgovora. Novi upit su im poslali i juče popodne.

Pored ove situacije u kojoj nije naišao na pomoć od Centra, Kuč ističe da je samohrani roditelj od 2011. te da žive bez ikakvih stalnih primanja, i sami se snalaze. Kaže da po zakonu ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć od budvanskog Centra za socijalni rad dva puta godišnje i tri puta godišnje od Opštine.

