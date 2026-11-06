Slušaj vest

Policajci u Međimurju, u Hrvatskoj, lakše su povređeni kada su ih tokom intervencije u naselju Parag napala četiri psa, dok je muškarac (29) iskoristio nastalu situaciju da pobegne prilikom pokušaja hapšenja. Hrvatska policija saopštila je da je odbegli muškarac pronađen i uhapšen narednog dana.

Prema navodima policije, službenici su u utorak, 3. novembra, postupali u Paragu kod Nedelišća po prijavi nasilja u porodici i uhapsili muškarca (46). Tokom intervencije prišao im je dvadesetdevetogodišnjak koji je, kako se navodi u saopštenju, počeo da ih vređa bez razloga i pokušao da ih spreči u obavljanju službene dužnosti.

Policajci su pokušali da ga uhapse, ali je muškarac pružao aktivan otpor. Njihovo postupanje dodatno su otežala četiri psa nepoznatog vlasnika, koja su napala policijske službenike i lakše ih povredila. Muškarac je tada iskoristio napad pasa i pobegao.

Postupanje prema četrdesetšestogodišnjaku je završeno, a on je prekršajno sankcionisan, dok je odbegli dvadesetdevetogodišnjak pronađen i uhapšen narednog dana, nakon potrage.

Hrvatska policija saopštila je da je nad njim završena kriminalistička istraga zbog sumnje da je počinio krivično delo prinude prema službenom licu.