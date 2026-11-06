PSI NAPALI POLICAJCE TOKOM HAPŠENJA, BEGUNAC ISKORISTIO HAOS: Čopor lakše povredio službenike, osumnjičeni im zbrisao pred nosom
- Policajce u Međimurju tokom intervencije u Paragu napala su četiri psa, pa su lakše povređeni
- U metežu je dvadesetdevetogodišnjak pobegao pri pokušaju hapšenja, ali je pronađen i uhapšen narednog dana
Policajci u Međimurju, u Hrvatskoj, lakše su povređeni kada su ih tokom intervencije u naselju Parag napala četiri psa, dok je muškarac (29) iskoristio nastalu situaciju da pobegne prilikom pokušaja hapšenja. Hrvatska policija saopštila je da je odbegli muškarac pronađen i uhapšen narednog dana.
Prema navodima policije, službenici su u utorak, 3. novembra, postupali u Paragu kod Nedelišća po prijavi nasilja u porodici i uhapsili muškarca (46). Tokom intervencije prišao im je dvadesetdevetogodišnjak koji je, kako se navodi u saopštenju, počeo da ih vređa bez razloga i pokušao da ih spreči u obavljanju službene dužnosti.
Policajci su pokušali da ga uhapse, ali je muškarac pružao aktivan otpor. Njihovo postupanje dodatno su otežala četiri psa nepoznatog vlasnika, koja su napala policijske službenike i lakše ih povredila. Muškarac je tada iskoristio napad pasa i pobegao.
Postupanje prema četrdesetšestogodišnjaku je završeno, a on je prekršajno sankcionisan, dok je odbegli dvadesetdevetogodišnjak pronađen i uhapšen narednog dana, nakon potrage.
Hrvatska policija saopštila je da je nad njim završena kriminalistička istraga zbog sumnje da je počinio krivično delo prinude prema službenom licu.
Protiv njega će biti podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu, nakon čega će biti predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.
(Kurir.rs/Jutarnji)