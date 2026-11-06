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Kontroverzni hrvatski pevač ustaških pesama, Marko Perković Tompsonu subotu, 7. novembra, nastupa pred 6.500 ljudi u dvorani "Porše arena". Koncert je rasprodat za svega nekoliko sati, ali je njegov dolazak u Nemačkuizazvao i političke polemike.

Dok hrvatski nacionalisti s nestrpljenjem iščekuju koncert u "Porše areni", deo nemačkih političara i javnosti otvoreno se protivi njegovom održavanju. Svih 6.500 ulaznica rasprodato je za manje od tri sata, a velika navala na internet prodaju u jednom trenutku izazvala je i tehničke probleme.

Uoči nastupa Tompson se obratio obožavaocima putem društvenih mreža. Zahvalio im se na podršci, ali se osvrnuo i na kritike koje prate njegove koncerte.

- Ovih dana svašta se piše po internetu. Najviše nas pokušavaju povezati sa događajima i ideologijama iz vremena kada se nisam ni rodio - poručio je pevač ustaških pesama.

Dodao je da se njegova muzika, vrednosti koje promoviše i publika koja dolazi na njegove nastupe "ne mogu povezivati sa totalitarnim sistemima, antisemitizmom i mržnjom".

Istakao je da njegove "pesme govore o ljubavi prema Bogu, porodici, hrvatskom narodu i istoriji domovine".

1/7 Vidi galeriju Marko Perković Tompson koncert u Zagrebu 2026. Foto: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia



Njegov koncert izazvao političke podele



Tompsonov dolazak nije prošao bez reakcija u Štutgartu. Protiv njegovog nastupa izjasnili su se pojedini predstavnici Levice i Zelenih, dok je poslanički klub SPD/Volt zatražio od gradonačelnika Franka Nopera da objasni zašto je gradska dvorana "Porše arena" ustupljena za koncert.

Najveće polemike izaziva pesma "Bojna Čavoglave", odnosno njen početni pozdrav "Za dom spremni", koji se povezuje sa ustaškim režimom Nezavisne Države Hrvatske.

Kritičari smatraju da takva simbolika nema mesta na javnim događajima, naročito u Nemačkoj, gde je istorijska osetljivost na nacističku i fašističku simboliku izrazito velika.

1/6 Vidi galeriju Marko Perković Tompson Foto: ANTONIO BAT/EPA

Sa druge strane, Tompsonove pristalice smatraju da se "njegov rad i pesme ne mogu posmatrati izvan konteksta Domovinskog rata i hrvatske istorije."

U raspravu se uključio i hrvatski konzul u Štutgartu Ivan Sabljić, koji je stao u odbranu održavanja koncerta.

Za nemački list "Štutgarter cajtung" izjavio je da se način na koji se razvila rasprava pretvorio u svojevrsni "lov na veštice". Posebno je kritikovao pokušaje da se Tompsonova publika u celini povezuje sa fašizmom.

Sabljić je potvrdio i da lično namerava da prisustvuje koncertu. Uprkos političkim pritiscima, gradske vlasti za sada nisu pronašle pravni osnov za zabranu nastupa.

1/11 Vidi galeriju Marko Perković Tompson Foto: ANTONIO BAT/EPA

Posle Štutgarta sledi Frankfurt



Štutgart neće biti jedina nemačka stanica Tompsonove koncertne turneje. Već 13. novembra trebalo bi da nastupi u frankfurtskoj dvorani "Jahrhunderthalle", gde je takođe zabeleženo izuzetno veliko interesovanje publike.

Hrvatski pevač tako će se ponovo naći u centru pažnje nemačke javnosti, ne samo zbog muzike i broja posetilaca već i zbog političkih i istorijskih kontroverzi koje prate njegove nastupe.