SVE VIŠE ZAHTEVA ZA EGZORCIZMOM U VREME PANDEMIJE: Hrvatski sveštenik otkrio čemu je sve bio svedok!

RTL Direkt razgovarao je sa hrvatskim doktorom magije, sveštenikom i psihologom Mijom Nikićem, koji kaže da prati slučajeve u kojima ljudi postanu opsednuti nekim mračnim silama i da je jednom bio svedok pravog egzorcizma, iako ga nije sam izveo. Objasnio je kako da se zna da je neko opsednut.

"Ostaje da se vidi da li su ovi kriterijumi ispunjeni, ako su ispunjeni, ako su ispunjeni, čovek je prepušten egzorcizmu. Odmah da kažem da su to veoma retki slučajevi. Iako su ljudi veoma zainteresovani i mnogi misle da su opsednuti teškoćama i mentalnim drugima i onda su skloni nazadovanju u kriznim vremenima, ali tu se aktiviraju bolesti, strahovi i traume ličnosti. Na primer, žena govori dubokim muškim glasom, reži, izgovara reči protiv Boga, protiv svetinju, da samo duševna bolest ne treba da bude toliko negativna prema veri, Bogu, svetinjama“, opisao je Nikić.

Ontvrdi da je lično video ljude kako levitiraju i da parapsihološki simptomi mogu biti izvesna saznanja koja običan čovek ne može da zna. Kao primer je naveo da neko ko nikada nije svirao počinje da svira klavir ili da čita misli.

foto: Profimedia

Objašnjavajući zašto je tokom pandemije povećan broj slučajeva egzorcizma, on je istakao da je ovo stresna situacija na globalnom nivou i da su ljudi tada skloni regresivnijem ponašanju.

„Oni traže utočište, traže sigurnost, a onda vrlo lako mogu da skliznu u sujeverje, u magiju, ali to je i prilika kada se aktivira prava vera, jer se u kriznim vremenima naš duh vraća u svoje temelje tražeći odgovore na Najegzistencijalnija pitanja ovom svetu, ima li života posle smrti, pa je ova kriza i šansa i prilika da čovek ako je sujeveran može da aktivira sujeverje ako je sklon otvorenoj veri i Bog može da pronađe pravu veru“, rekao je on.

Tvrdi da biskupi skrivaju identitet i broj egzorcista, ali da zna za četiri aktivna lica u Hrvatskoj. Ako su nekome potrebne njihove usluge, onda sveštenici upućuju slučajeve na episkopa koji otkriva njihovu adresu onima kojima je potrebna.

Nikić je naglasio da veru treba razlikovati od sujeverja. On kaže da onaj ko ima pravu veru ulazi u svet Božiji gde je sve moguće, dok sujeverni više ulaze u ovu magijsku misao koja postoji u svima, i to tumači sa psihološke tačke gledišta.

„U prvoj godini materinstva dete živi u simbiozi sa majkom i ne izdvaja se kao poseban entitet. Tek u prvoj godini počinje da shvata da je nešto posebno i majka je uznemirena jer do tada dete shvativši da se svet iznenada okreće pogled na to da ne radi i onda potiskujući, u prvoj godini života učimo odbrambeni mehanizam potiskivanja i te magične svesti i naših strepnji, muka i nevolja i on miruje dok ne uđemo u situacija težih stresnih izazova.

I ovo vreme u kome živimo tada se aktivira ta magijska svest jer dete kada upadne u veliku nevolju dobije dijagnozu neizlečive bolesti, onda neće da se pomiri sa tim, onda magično deluje u nama i kaže tamo su rešenja, a na osnovu toga alternativne šamane razne igre su ljudi veoma podložni takvom verovanju da ima čudesnu moć koja će ga izlečiti. Čudesna sila postoji za nas vernike jer Bogu ništa nije nemoguće, osnovni stav prema Bogu je da su čuda moguća. Sa verom ulazimo u taj sistem u kome je sve moguće, a magijska svest ne može da podstakne snagu jednog dela da krene u realizaciju“, kaže Nikić.

On je kada se radi o Noći veštica rekao da se ne treba boriti protiv mraka, ali je potrebno upaliti svetlo. „Kao zabava, to je u redu, nije strašno“, zaključio je Nikić.

Kurir.rs/Net.hr