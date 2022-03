OTPADNE VODE RAZOTKRILE KOJE SVE DROGE VOLE ZAGREPČANI: Zbog jedne su četvrti po dnevnoj potrošnji u Europi

Rezultate najvećeg evropskog istraživanja otpadnih voda iz 2021. koje su sproveli organizacija za epidemiologiju otpadnih voda SCORE i Agencija za droge EU-a na svom Fejsbuk profilu objavio je psihijatar i stručnjak za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče Ivan Ćelić.

Projekt je analizirao otpadne vode u 75 evropskih gradova iz 23 zemlje EU, Turske i Norveške kako bi se istražila ponašanja konzumenata droga.

To je najveći broj zemalja koje su do sada učestvovale uprkos kontinuiranom problemu pandemije koronavirusa u razdoblju istraživanja. Od Barselone do Limasola i od Osla do Porta, studija je analizirala dnevne uzorke otpadnih voda tokom jednonedeljnog razdovlja između marta i maja 2021.

Otpadne vode od oko 45 miliona ljudi analizirane su na tragove četiri ilegalna stimulansa: kokaina, amfetamina, metamfetamina i MDMA/ekstazija i kanabisa.

Studija je ukazala na sveukupni porast detekcije četiri od pet ispitivanih droga jer je MDMA bila jedina droga kod koje je zabeleženo smanjenje u većini gradova.

Droge su bile ravnomernije utvrđene na svim lokacijama istraživanja, sa svih pet supstanci pronađenih u gotovo svim gradovima. To se razlikuje od prethodnih godina kada su uočeni raznovrsniji geografski obrasci.

Najnoviji podaci pokazuju da se kokain, iako je još uvek najzastupljeniji u gradovima zapadne i južne Evrope (naročito u Belgiji, Holandiji i Španiji), sve više nalazi u istočnoevropskim gradovima, gde je uočen porast.

U Zagrebu je dnevna potrošnja kokaina 548.62 mg na 1000 stanovnika i po tome je 11. u Evropi. Metamfetamin je tradicionalno bio koncentriran u Češkoj i Slovačkoj, a sada je ta droga prisutna u Belgiji, Kipru, istočnoj Nemačkoj, Španiji, Turskoj i nekoliko severnoevropskih zemalja.

Rezultati analize otpadnih voda pokazali su i da je nivo koncentracije metabolita amfetamina dalje varirao po gradovima, s najvećim opterećenjem u gradovima na severu i istoku Evrope, a znatno nižim nivoima u gradovima na jugu.

Što se tiče kanabisa najveće količine njegovih metabolita pronađene su u gradovima u Hrvatskoj, Češkoj, Španiji, Holandiji, Sloveniji i Portugalu.

Čini se da su ograničenja zbog kovida manje uticala na upotrebu nego kod drugih droga. Gotovo polovina gradova koji su analizirali metabolite kanabisa prijavila je povećanje količine kanabisa.

Tako se u Zagrebu dnevni potroši 132,9 mg kanabisa na 1000 stanovnika po čemu je četvrti u Evropi.

MDMA je jedina droga čiji su metaboliti manji u većini proučavanih gradova jer je gotovo dve trećine gradova prijavilo smanjenje opterećenja u 2021. godini, verovatno zbog zatvaranja mesta za noćni život tokom pandemije, gde se ta droga često konzumira.

Najveće količine MDMA pronađene su u gradovima u Belgiji, Nemačkoj, Holandiji, Švedskoj i Norveškoj. Zagreb je na 14. mestu u Evropi s dnevno potrošenih 28,26 mg MDMA na 1000 stanovnika, pokazala je studija.

Studija je otkrila da postoje i razlike između gradova u istoj zemlji, što se delom može objasniti njihovim različitim društvenim i demografskim karakteristikama.

U većini zemalja koncentracija metabolita je bila veća u velikim gradovima. Analiza je pokazala i da da se u više od tri četvrtine gradova tipično rekreativne droge, kokain i MDMA, više koriste vikendom nego radnim danima. Metaboliti ostale tri droge bili su ravnomernije raspoređeni tokom sedmice.

