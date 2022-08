ŠTA ČEKA HRVATA ZAROBLJENOG U DONJECKU: Po ratnom zakonu DNR Vjekoslav Prebeg može dobiti jednu od dve kazne! VIDEO

Obuka za terorističke aktivnosti, učešće u sukobu kao plaćenik, te nasilno oduzimanje vlasti i rušenje ustavnog poretka, su krivična dela u optužnici protiv Vjekoslava Prebega, Hrvata iz redova ukrajinske vojske koji je uhapšen od strane ruskih snaga u blizini Mariupolja u maju, prenosi Večernji list.

Optužnicu protiv Prebega podiglo je državno tužilaštvo Donjecke Narodne Republike (NRD), proruskog entiteta na teritoriji Ukrajine, i upravo ga je predalo sudu na dalje suđenje. Kazne po lokalnom zakonu za ova krivična dela su doživotni zatvor ili smrtna kazna, navodi se u optužnici.

U istoj optužnici, tužilaštvo tereti Hrvata Vjekoslava Prebega, Šveđanina Gustavsona Matisa i Engleza Džona Hardinga. U njemu se navodi da su optuženi za obuku za vršenje terorističkih aktivnosti po članu 232 Krivičnog zakonika NDR, za učešće kao plaćenici u oružanim sukobima i neprijateljstvima iz dela 3 člana 430 Krivičnog zakonika NDR, i za radnje u cilju nasilnog preuzimanja vlasti i promene ustavnog poretka Donjecke Narodne Republike, pozivajući se na član 323. Krivičnog zakonika NRD. Za ova krivična dela u ratnim uslovima, zakon predviđa mogućnost sudske kazne u vidu doživotnog zatvora ili smrtne kazne.

Lokalno tužilaštvo pokreće slične slučajeve kao na traci - odmah nakon podizanja optužnice protiv Prebega podiglo je i onu protiv grupe Medvedi, pripadnika bataljona Azov. Pored istih optužbi kao i Hrvatima, terete se i za zločinačko udruživanje. I za njih se traži smrtna kazna. Isti sud, koji nije međunarodno priznat, početkom juna osudio je na smrt marokanskog državljanina Sauduna Brahima i Britance Aidena Aslina i Šona Pinera. Piner se borio uz Prebega, u istoj jedinici. Okrivljenima je dodeljen advokat, ali su svi argumenti odbijeni, a sudbina najavljene žalbe je nepoznata. Nekoliko puta je proruska strana licitirala - vrlo neprijatno i propagandistički - tajnim egzekucijama, dok su zapadna diplomatija i politika, uključujući i hrvatsku, pokušavale da intervenišu, pregovaraju i organizuju razmenu stranih zarobljenika, što ide veoma teško. Do sada su takvi napori bili neuspešni.

Prebegla su ruske snage uhvatile dok je, kako su saopštili ruski izvori, pokušavao da pobegne iz Mariupolja. Kako je Večernji objavio još u februaru, on je u Ukrajinu došao pre više od godinu dana i bio je pripadnik 1. bataljona 36. brigade mariaca, koja je bila na liniji pored grada Mariupolja, na severnoj obali mora. od Azova. To je zvanična jedinica ukrajinske vojske u čijem sastavu je i bataljon Azov. Od 2015. godine, kada je postignuto primirje, ta jedinica obezbeđuje liniju borbe, a vojnici su na položajima u smenama od šest do devet meseci.

Nakon što su ga uhvatile ruske snage, ruska medijska kuća Raša Tudej intervjuisala je Hrvata, a potom su ga intervjuisali srpski novinari, kojima je rekao, kako su pisali, da nikada nije bio član Azova i da nikada neće biti zato što su njeni pripadnici izrazito nacističke ideološke orijentacije i da im je pobegao i u Hrvatskoj. U intervjuu za RT, što je uobičajena ruska propagandna praksa kada se stranci hapse kada ih „novinarski” ispituju pred kamerama, a svaki takav „intervju” služi da zatvorenik javno izrazi kajanje, Hrvat je otkrio da pridružio se ukrajinskoj vojsci 2020. da bi dobio državljanstvo.

– Moj razlog za sticanje ukrajinskog državljanstva je taj što sam ovde upoznao ženu u koju sam se zaljubio. Imala je bolesnu majku i nije htela da napusti Ukrajinu – rekao je Prebeg. On je izjavio da nikada više neće uzeti oružje u ruke i da bi, ako bude pušten, želeo da se pridruži dobrotvornoj organizaciji ili Crvenom krstu. Odluku o sticanju državljanstva služenjem vojske nazvao je lošom idejom.

U intervjuu je rekao da se Rusi prema njemu ponašaju dobro. U tekstu Ruske kuće se kaže da je bio pet godina u hrvatskoj vojsci, ali da nikada nije učestvovao u borbenim misijama. Takođe prenosi njegove reči da je uhvaćen kada je pokušao da pobegne iz Mariupolja.

- Prešli smo 260 kilometara, skrivali se i putovali samo noću, pokušavajući da izbegnemo bilo kakav kontakt - rekao je on. Plan je propao kada su naišli na rusku jedinicu i predali joj se.

