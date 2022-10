LEKAR PRETUKAO MEDICINSKU SESTRU PRED PACIJENTIMA: Davio me i bacio na pod, on je bez ikakve empatije!

Fizički napad lekara na medicinsku sestru osudile su ranije danas lekarske komore i medicinskih sestara, upozorivši da su zdravstveni radnici svakodnevno izloženi nasilju na poslu i da sigurnost u ustanovama nije na odgovarajućem nivou

Lekar koji se sumnjiči da je pre nekoliko dana fizički napao i povredio medicinsku sestru u Pedijatrijskoj ordinaciji u Zagrebu, ponovo je danas popodne priveden u policiju zbog ispitivanja, potvrđeno je Hini u Policijskoj upravi Zagreb.

Iz policije nisu mogli da iznesu pojedinosti, niti da potvrde da li će osumnjičeni biti pritvoren, ali dodaju da će više informacija biti poznato sutra.

- Bilo je stravično, deca u čekaonici su u šoku vrištala i plakala, plakale su i mame u čekaonici, svi su bili strašno uznemireni. Ja sam mislila da je gotovo, kad me je uhvatio za vrat i bacio na pod u dvorište. Da nisu ona dvojica očeva skočili i primili ga, ne znam šta bi bilo. Valjda bi me udario da nisu priskočili i zadržali ga. Sve pred očima dece, roditelja i pred njegovim trogodišnjim detetom i suprugom - ispričala je ranije danas pretučena medicinska sestra Renata.

Ona je zatim dodala da je tu bila i njegova supruga koja je počela da vrišti, a zatim ju je molila da ga ne tuži. Ženu koja po godinama može da mu bude majka doktor Ante je davio i bacao na pod.

- On mene nije ćušnuo u afektu, nego me davio i bacio na pod i krenuo na mene s namerom da i dalje nastavi, dok ga nisu zadržali očevi. Bio je izuzetno besan. A da stvar bude gora, uopšte nije pokazivao ni žaljenje ni kajanje. Čak je i policajac nakon razgovora s njim bio uznemiren, rekao mi je da mu je ovaj mrtav hladan rekao da mu nije žao i kako bi ponovio isto. To je čovek bez ikakve empatije. Taj čovek je na pragu svog staža, a treba da radi s ljudima - kaže Renata Brkić.



