MILANOVIĆ NAPAO PLENKOVIĆA ZBOG OBUKE UKRAJINACA: Idi u Ukrajinu i bori se!

„Ova vlast nastavlja da ruši Ustav. Prvo je ministar Grlić Radman po nalogu Plenkovića otišao u Brisel, odigrao minijaturu u kojoj je bez saglasnosti predsednika RH prihvatio obavezu iz srži nacionalne sigurnosti i odbrane, što je protivustavno. Tada me vlast nije kontaktirala, to je stajalo u našem odgovoru – da nas kontaktiraju na ustavni način. Rečeno je i da imam određena razmišljanja, oprez i da o tome možemo da pričamo, ali je Plenković na sociopatski način to izgurao u parlament uz moralnu ucenu najstrašnijom rečenicom: to je za mene vin-vin, “, rekao je danas predsednik Hrvatske Zoran Milanović.

On je rekao da neće napadati niti kritikovati one koji su glasali za predlog obuke, ali će ih pozvati da razmisle o tome šta su uradili.

„Veliki kombinator je rekao: gledamo vas. Stvarno? I vi i naš pogled je jasniji. Kakva je to poruka? Šta to znači? Ima li neko odgovor? Ko nas gleda? UDBA iz koje je potekao? Drugo, ko nas gleda - HDZ? HDZ to uopšte ne zanima, njih zanima „da se dignu na vrh svega i da se dignu na vrh“. Gledaju nas Plenkovićevi šefovi iz Brisela, najnetalentovanija generacija političara u drevnoj istoriji. Ljudi koji apsolutno nisu svesni posledica onoga što rade i onoga što se ranije dešavalo. Za mene je najvažnija procena oportunističkog nacionalnog interesa Hrvatske“, rekla je predsjednica Republike Hrvatske.

"Neki ljudi to rade za svoja leđa“, rekao je o Plenkovićevoj inicijativi da se odobri obuka ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

"Ko nas prati braćo? Gledamo i mi vas, vaš ideološki put. Stalno nas ucenjujete moralom. Sami nemate moral, potpuno ste amoralni. Idite u Ukrajinu i borite se", rekao je Milanović o Plenkoviću.

