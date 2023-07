"VLASNICA ME HVATALA ZA GRUDI, GOSTI GLEDALI ŠTA RADI S MUŽEM" Posle Srpkinje, Hrvat otkrio torturu koju je doživeo radeći na Krku

Posle priče srpske gimnazijalke Anastasije I. (20) o lošem iskustvu za vreme sezonskog rada u jednoj konobi na ostrvu Krk, javio se još jedan radnik koji je doživeo slično.

Ni najmanje nije bio iznenađen postupanjem prema devojci jer se i sam, kako kaže, osećao kao žrtva.

Kruno Š. stanovao je u Glini koju je godinu dana ranije pogodio razoran potres. U želji da poboljša finansijsko stanje nakon pandemije uputio se na prvu sezonu u svojih pedeset godina života. Kuvanjem se profesionalno bavi više od deset godina pa se javio na nekoliko mesta za posao kuvara, piše Jutarnji list.

Telefonski se čuo s vlasnicom konobe, bez problema su dogovorili uslove i početak rada, a dvaput je i lično došao kako bi se upoznao s prostorom u kom će raditi. Brzo je međutim zažalio zbog svoje odluke da krene s radom baš u tom restoranu.

- Visok sam 190 centimetara i imam 120 kilograma, vlasnica je znala da dođe u kuhinju i neugodno me hvata za grudi. Nekoliko puta su čak i gosti to videli. Znala je otvoreno da me pita "Da li mi je g*zica velika?", nisam znao šta bih odgovorio, tvrdi Kruno.

foto: Shutterstock

Gužve u restoranu nisu bile česte pa je zajedno s vlasnicom pokušao da smisli novu strategiju kako da privuku ljude. Kruno je pripremao dve do tri vrste jela što se, kaže, solidno prodavalo, dok bi uveče pripremao jela a la carte. Predložio je pečenje odojaka i jaganjaca da poboljšaju promet, krenuli su u realizaciju tog plana kad je vlasnicin suprug došao s broda i zaustavio proces.

Prepucavanja među parom događala su se, tvrdi kuvar, gotovo svakodnevno, a za praznu terasu krivili se osoblje.

- Iako se više od deset godina bavim ovim poslom, uverili su me da ne znam kuvati. Kad se nisu svađali međusobno onda bi nekoga od nas uzeli na pik. Gosti su često slušali te naše svađe i rasprave, sećam se jednom prilikom kad je urlala i ponavljala "Šta ti misliš da sam ja glupa plavuša koju možeš povaliti?!", i to zbog supe koju ona sama nije dobro skuvala. Pola sata kasnije ponašala bi se kao da smo najbolji prijatelji i potpuno ignorisala svađu i promene raspoloženja su bile sulude - priseća se Kruno.

Nekoliko puta sam pretio odlaskom, već bih se i spakovao kad bi me gazda zamolio da ostanem uz utešne reči da će se žena smiriti. Po njegovom povratku s broda, krenuli su i drugi problemi. Kako tvrdi kuvar, često ga je slao da ode u sobu po njegovu suprugu pa bi izbila svađa, tražio ga je da smanji normative zbog čega su porcije izgledale siromašno, a znao je i da laže goste da je blagajna pokvarena kako im ne bi dao račun.

U takvim okolnostima, Kruno je ostao nešto više od mesec dana kad je konačno dao otkaz i prešao u konobu u Puntu gde je dovršio sezonu. O bivšim šefovima jedino lepo što ima da kaže je da su ga pošteno isplatili kao što je i bilo dogovoreno.

Internetom se pre nekoliko dana proširila priča o iskustvu mlade Srpkinje koja je kratko radila u tom restoranu.

(Kurir.rs/Jutarnji)