MILORAD PUPOVAC O SKANDALOZNOM NAPADU KNJIŽEVNICE NA SRBE: Ne treba celu Hrvatsku poistovetiti sa OVIM ZLOM koje slušamo 30 godina

Slavica Stojan, hrvatska književna istoričarka i članica Predsedništva Matice Hrvatske opet je udarila na Srbiju i Srbe. Ona je skandaloznim govorom mržnje uporedila Srbe "sa bubama koje ne možeš istrebiti", a sve zbog navodnih pretenzija Srbije za kulturnim nasleđem koje ona smatra hrvatskim.

Kako je izjava došla u periodu godišnjice sramnih genocida koji su izvršeni nad Srbima na teritoriji Hrvatske, i stravičnih zločina počinjenih u NDH: od jedinog logora za decu u svetskoj istoriji, do masovnih egzekucija i klanja beba, žena, dece i muškaraca, za koje niko nije odgovarao; izjava dotične ne vodi ka "unormaljivanju" odnosa Srbije i Hrvatske, već pokazuje jasnu sliku hrvatske javnosti, na čemu se temelji inspiracija njihove "književnosti".

Milorad Pupovac, predsednik Srpskog narodnog veća i Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj, komentarisao je ove izjave u jutarnjem programu Kurir televizije.

On je istakao priliku i kontekst u kom je ona to izrekla, naglasivši da je gđa Stojan protiv Srba u svakom smislu.

- Ove izjave su protiv svakog čoveka, ona dehumanizira ljude i poistovećuje ih sa najnižim bićima sa životinjama i to u manirima koji su poznati u raznim iskustvima i zabrinjavajuće je jer je ona članica Matice Hrvatske. Zabrinjavajuće je što još uvek nemamo adekvatnu reakciju na tu vrstu izjave - rekao je Pupovac.

Na pitanje voditeljke kakav je odjek ovih izjava, Pupovac izjavljuje da je javnost to prećutala, mediji kritički nastrojeni su komentarisali, a državni prećutali.

- Sramno je što se ostavlja prostor da je takav tip iskaza moguć i u buduće ukoliko se ne suoči sa osudom u krajnjoj liniji pozivanje na nasilje i podsticanje na mržnju prema pripadnicima u ovom slučaju srpskog naroda, a ovo je u krajnjem slučaju suprotno Ustavu Republike Hrvatske... - rekao je Pupovac.

On je, ipak, istakao da ne treba celu Hrvatsku poistovetiti sa svim Hrvatima.

- Postoje krugovi kojima odgovaraju da ne dođe do mirnih odnosa. Ta vrsta govora i ta vrsta gledanja na hrvatsko - srpske odnose u Hrvatskoj je nešto što očigledno u delu mišljenja i dela ljudi u Hrvatskoj je takvo da unutar same Hrvatske treba povesti ozbiljan razgovor. Postoje ljudi, koji drugačije gledaju na ovu stvar i koji nemaju problem sa Srbima. Kada organizujemo događaje nemamo problem da dobijemo ljude koji će sa nam arazgovarati kako da nam pomognu kada je afirmacija Srba u Hrvatskoj u pitanju, sa organizacijom , ali očigledno postoje i ljudi kao što je spomenuta. U ovom slučaju to jeste nešto što dolazi iz Hrvatske, i zlo je jer slušamo to u poslednjih 30 godina. Ovo je apsolutno nedopustivo i nijedno civilizovano društvo neće ostati nemo na takve pojave i podići će svoj glas! - poručio je Pupovac.

Ti ljudi, dodao je, koji tako rade, ili nisu Hrvati, ili nisu dobri Hrvati.

- Ovo slušamo u različitim formama u govorima pojedinih ljudi uključuući i one koji su optuženi za ratne zločine, a ti ljudi danas imaju pravo javnosti, uredu, ali govor mržnje je apsolutno nedospustivo i nijedno civilizovano društvo to ne treba smatrati slobodom govora! - istakao je Pupovac.

