OTIŠAO NA RUČAK, A ONO ŠTO MU JE KONOBAR DONEO GA JE ŠOKIRALO Neprijatno iznenađenje je stiglo uz račun (FOTO)

Jedan slučaj sa mreže "X" (bivši Tviter) pokazuje da na Adventu u Zagrebu treba dobro da pazite na iznos koji će vam biti naplaćen kada plaćate karticom jer možete da ostavite bakšiš konobarima, a da to niste znali.

Naime, na toj društvenoj mreži jedan korisnik je objavio dva na kojima je kasnije primetio da mu je naplaćena napojnica.

"Novi trik na Adventu - naplaćuju vam bakšiš bez vašeg znanja. Što je račun veći, veća je šansa da će da vam uvale, a napojnica je veća", napisao je on.

Na računu se vidi da je jedan bio 15,80 evra, od čega je na bakšiš otišlo 0,50 evra, a drugi nešto veći, 22,10 evra, dok je napojnica jedan evro. Tako je prvi put korisnik, tvrdi, bio primoran da ostavi napojnicu od 3,75, a drugi put od 7,50 kuna.

Nova fora na Adventu - zaracunaju ti tip bez tvojeg znanja. Sto je racun veci, veca je sansa da vam ga uvale, a i veci je tip. pic.twitter.com/W56rT9UMr2 — Hrvoje Mihajlic (@hrvojemihajlic) December 27, 2023

Povodom ovog slučaja oglasio se vlasnik lokala koji je za hrvatske medije objasnio da će odmah proveriti situaciju sa konobarima i da su sve napojnice koje se ostavljaju u njegovim separeima isključivo dobrovoljne.

"Ove godine smo odlučili da ne primamo gotovinu jer nam je tako lakše, a da bi konobari i dalje imali mogućnost da u tom slučaju dobiju napojnicu, ostavio sam im opciju na kasi da naplate tzv. "bakšiš", ali samo dobrovoljno i na način da se napojnica saopštava gostu. Ne znam kako se to desilo, količina bakšiša koje ljudi ostavljaju preko kartica je toliko mala da se broji u hiljadama i ja zaista ne verujtem da se ovde desilo nešto drugo osim greške", rekao je vlasnik.

On je dodao i da korisnik, ukoliko se smatra oštećenim, može slobodno da im se obrati i da će mu automatski vratiti novac. Pored toga, dodao je da će se, prema trenutno važećim propisima, do kraja ove godine naplaćivati porez na sve napojnice plaćene karticom, dok će posle 1. januara biti neoporezovano do 3.360 evra po radniku.

(Kurir.rs/Alo/Preneo: A.N.)