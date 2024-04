NAJNOVIJI REZULTATI IZBORA U HRVATSKOJ: HDZ na 64 mandata, SDP na 42 , koliko je potrebno da bi se formirala vlada?

U Hrvatskoj su večeras u 19 časova zatvorena birališta.

Obrađeno je 58,78% biračkih mesta, a stigli su i najnoviji rezultati.

Rezultati na osnovu 58,78% obrađenih biračkih mesta HDZ 64 mandata SDP 42 mandata DP 13 mandata Most 9 mandata Možemo! 8 mandata IDS 3 mandata Fokus 2 mandata NP Sjever 2 mandata

U HDZ-u je zavladala euforija, u SDP-u upozoravaju da je obrađeno malo glasova, a u centrali Možemo vlada neverica.

Plenković stiže u 23 sata, muk o potencijalnim partnerima

Premijer Hrvatske Andrej Plenković stiže u štab HDZ-a u 11 sati.

HDZ-ovci ne žele razgovarati o potencijalnim koalicionim partnerima koji im trebaju za sastavljanje vlade, a o njima ne žele govoriti čak ni neslužbeno.

Penava: Razgovaraćemo sa svima, zovu sa svih strana

"Jasno je da smo treća snaga u Hrvatskoj i da ćemo razgovarati sa svima koji će nas zvati. Jedino nećemo ići sa stranim centrima moći. Vodićemo računa o vitalnim hrvatskim interesima. Jedino što je sigurno je to da će DP biti treća snaga u državi između dva brda. Ko god nas je pratio, razgovaraćemo sa svima. Pozivi već stižu. Zovu sa svih strana", rekao je Ivan Penava.

Fred Matić iz SDP-a: Građani su se odlučili da izaberu lopove

Fred Matić iz SDP-a nervozno je reagovao na prve izlazne ankete.

Rekao je da su građani Hrvatske odlučili da izaberu lopove.

Jadranka Kosor: Mogu da zamislim 3P koaliciju

Na pitanje može li zamisliti koaliciju HDZ-a i Domovinskog pokreta (DP) i Andreja Plenkovića i Ivana Penavu zajedno za stolom, a zatim i njih dvojicu kao predsednika i potpredsednika vlade, Jadranka Kosor odgovorila je potvrdno.

“Možda vidimo Penavu i Pupovca zajedno u Vukovaru”

“Da, mogu da zamislim i 3P koaliciju – Plenkovića, Penavu i Pupovca. S obzirom na komentare koji dolaze iz DP-a, sve je to moguće zamisliti. Što se tiče g. Plenkovića, on će sada učiniti sve, jer bi postao prvi premijer koji je to postao tri puta. Učiniće sve da to postane jer bi to dobro izgledalo i u njegovom CV-u. Mislim da je spreman na ustupe i da Penava ustukne pod pritiskom nekih članova. Mislim da će DP ići s velikim zahtevima i tražitii veliki broj ministarstava, ali to samo u pregovorima, ne mora biti i konačno”, kazala je Kosor.

Kako javljaju mediji, na izborima za 11. saziv Hrvatskog sabora odziv građana je odlličan.

Glasalo je najmanje 450 hiljada birača više nego pre četiri godine.

Od gradova, najveći je odaziv u Varaždinu (59,14 posto), Zagrebu (57,47 posto), Krapini (56,88), a najmanji u Vukovaru (43,99 posto), Slavonskom Brodu (44,42) i Dubrovniku (46,06 posto).

Za formiranje vlade potrebna je podrška najmanje 76 od 151 poslanika u Saboru.

