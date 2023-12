"MOGUĆE JE DA SU OSUMNJIČENOM POMAGALI LJUDI IZ POLICIJSKOG PODZEMLJA!" Bivši funkcioner MUP-a: Reč je o ozbiljnom manipulatoru

Vest o ubistvu Vanje Đoričevske (14) potresla je ceo region. O ovom tragičnom događaju u emisiji Usijanje govorili su Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a, Ljubiša Božić, sudski veštak i Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

foto: Kurir televizija

Božić je ocenio da vremenska distanca od trenutka ubistva ide u korist osumnjičenog:

- on je u ovom trenutku samo osumnjičeni. Postoji vremenska distanca u odnosu na njega. On može odlično da se brani. Dok je bilo vrelo moglo je da bude drugačije. Sa potencijalnim izvršiocima se na jedan način radi u tom periodu, a sad postoji ta vremenska distanca koja je problematična. Ako nemate nekakav direktan dokaz, a prođe neko vreme to je idealna situacija da se sve negira - rekao je Božić.

Radenović smatra da ne treba odbaciti opciju da je osumnjičeni bio potpomognut delom policijskih struktura.

foto: Kurir televizija

- Danas sam slušao makedonsku novinarku koja je dala profil osuimnjičenog. Rekla je da je on koristeći svoj politički angažman došao do određenih pozicija u društvu, ondosno da je stekao prijatelje u podzemlju i među nečasnim policajcima, koje neki zovu policijskim podzemljem. Oni su mu navodno davali određene podatke u vezi određenih lica i njihovih aktivnosti i on ih je na taj način ucenjivao. Rekla je da su mu ti ljudi pomogli da otvorii taj biznis u Hrvatskoj i u drugim zemljama. Ne smemo da izbacimo i tu soluciju da je bio potpomognut od nekih ljudi iz policije. Ne govorim o službi nego o pojedincima. Čovek je pronicljiv i zna šta radi. Dobro manipuliše ljudima. Veliki je to problem za zadovoljenje pravde - ocenio je Radenović.

foto: Kurir televizija

Nedić je istakao neobično ponašanje osumnjičenog:

- Koliko sam ja razumeo čak i prijatelji frizera nisu znali da je sa osumnjičenim u kontaktu. Pojavila se kuća tog čoveka koja izgleda dosta skromno. Tih 500 evra ne znače ništa. Što se odnosa osumnjičenog sa ocem pokojne devojčice tiče niko ne zna kako su oni došli u kontakt. On je čovek srednje klase i ćerka je bila vezana za njega. Ono što pominju stručnjaci u Makedoniji kao neobičnu činjenicu jesta ta lagodnost i opuštenost osumnjičenog za ubistvo. Imao je direktna uključenja i po sat vremena govorio svojim sledbenicima o politici preko društvenih mreža.

