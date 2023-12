"U POLITIKU GA UVELO POLICIJSKO PODZEMLJE, RADIO PRLJAVE POSLOVE" Mediji objavili nova saznanja o osumnjičenom za ubistvo Vanje

Otmica i ubistvo devojčice Vanje Đorčevske (14) uznemirile su Severnu Makedoniju i čitav region.

Posebno je jezivo to što je i otac devojčice Aleksandar Đorčevski osumnjičen učestvovanju u otmici svoje ćerke. On se nalazi se u pritvoru dok se detaljno istražuje njegova uloga u ovom jezivom događaju. Za osobom koja se sumnjiči za sam čin ubistva raspisana je međunarodna poternica.

Pitanje koje muči javnost jeste ko su osobe uključene otmicu i ubistvo Vanje Gorčevske i frizera Pančeta Žeževskog iz Velesa (74) i da li je motiv isključivo novčani ili postoje dublji slojevi koji stoje iza ovog užasnog čina?

Ivona Talevska, predsednica Asocijacije novinara Makedonije, kaže da postoji niz nelogičnosti u slučaju otmice male Vanje.

- Nelogična stvar je da koristoljublje nije izvršeno, nije tražen nikakav otkup za malu Vanju, već je ona ubijena. Druga nelogična stvar su tvrdnje policije i tužilaštva da su oba roditelja prijavila da je Vanja nestala, kao i da su zajedno bili u stanu i čekali informacije. To isto poništava tvrdnje policije i tužilaštva, da je mala Vanja ubijena zato što se ubica uplašio nakon saznanja da se informacija proširila na društvenim mrežama i po medijima. Informacija se pojavila sat vremena nakon što je Vanja ubijena, što znači da je on kidnapovao i da bi je ubio. Treća nelogična stvar je, da je on ubio starijeg frizera zbog para, a ne kako policija tvrdi da bi mu uzeli auto i sa njim kidnapovali i ubili Vanju, jer se ubica tri dana nakon što su oteli starca slikao sa njegovim sinom i zetom - kaže Talevska.

Navodi da to objašnjava njegov osećaj sigurnosti i neke zaštite i logistike, patologije koju ima u svojoj glavi.

- Da imate toliko hrabrosti da ubijete drugu žrtvu sa automobilom prve žrtve, za kojim policija još traga, mora da proizlazi iz nekog velikog centra moći. Sa tim autom je došao do Skoplja, koji policija sedam dana nije mogla da nađe i nije čak ni proverila da li Panče Žežovski ima auto ili ne. U tom trenutku se održava samit OEBS-a, nivo bezbednosti je bio po NATO standardima prvog stepena. Nije moguće da kamere nisu videle da je taj auto došao u Skoplje. Mislim da je on imao osećaj zaštite, sigurnosti i logistike. Sve ono što je uradio i kako se komotno ponašao u danima nakon likvidacije koju je učinio i u Velesu i u Skoplju, pokazuju da se osećao jako bezbedno. Bio je ubeđen da to što je radio pred kamerama niko neće da vidi, a i ako vidi niko neće da preuzme ništa - objašnjava Ivona.

Kako otkriva, Palčo se tri dana nakon ubistva slikao sa sinom i zetom bivšeg frizera:

- Ljupče Palevski Palčo se slikao sa sinom i zetom prve žrtve, tri dana nakon što ga je ubio u Velesu. Nakon egzekucije u Skoplju, on je tri dana slobodno šetao kao da se ništa nije dogodilo. Pozvao je svog advokata i rekao mu da ima zakazan lekarski pregled u Beogradu, kao i da nema auto sa kojim bi otišao, pa ga je zamolio da ga preveze. To znači da je imao pasoš i prešao je granicu sa Srbijom, Bugarskom, a na kraju i Turskom, kako su mediji objavili. Nemoguće je da vi izvedete ceo taj proces likvidacije, prvo frizera, a onda usred bela dana u centru grada i male Vanje, da je kidnapujete i da to dete ne vrisne, ali i da komšije ne vide. To je nelogično i nemoguće da se desi. Da angažujete sve te ljude koji će na prvu propevati kada ih pohapse, to pokazuje da vas nije bilo briga za posledice - kaže Ivona.

U politiku ga uvelo policijsko podzemlje, izvršavao prljave poslove

- On je ušao u politiku devedesetih godina, a uvelo ga je policijsko podzemlje za svoje potrebe, kako bi širio političku moć i da bi izvršavao njihove prljave poslove. Uveli su ga i u novinarstvo, otvorili su mu medije, kako bi imao autoritet, a nakon toga ga uvode i u građevinu. Nakon što je reketirao i zastrašivao ljude, predsednik Crnakovski ga je smenio sa te pozicije, a policijsko podzemlje ga je premestilo u Hrvatsku da radi neku građevinu. Kada je u Hrvatskoj izdata poternica za njim, uhapšen je u Srbiji. U proleće ove godine ponovo je uhapšen na jugu Makedonije na granici sa Grčkom, zbog nelegalnog iskopavanja arheoloških bogatstava, nosio je sa sobom neregistrovano oružje - kaže Ivona Talevska i dodaje:

Ivona Talevska optužuje policiju da su "stvorili" ubicu Vanje Gorčevski

- Koristio je prisluškivane telefonske razgovore iz šarene revolucije, pomoću kojih je iznuđivao novac od biznismena, javnih ličnosti, zastrašivao ih, ucenjivao i pokušavao da iznudi policijsku i političku zaštitu. Sve je to prijavljeno, ali niko nije reagovao. Kasnije je osnovao partiju "Desno", koja za svoje simbole uzela fašističke simbole iz prošlog veka "Crno sunce". Ljudi koji su za njega radili i objave koje su postavljali na društvenim mrežama pokazuju jasnu agresiju i namere za izvršenjem nedela – dodaje Ivona.

Ivona otkriva ko su zapravo Vanjini roditelji

- Svi koji su osumnjičeni i privedeni zbog ubistva male Vanje su potvrdili da im je prvoosumnjičeni Palčo rekao, da je od oca dobio podatke o detetu. Oni sami sebe štite sada. Tvrde da im nije otac rekao tako nešto, već Palčo koji sam sebe isto štiti u toj situaciji. Radi se o normalnoj porodici srednje klase, koja je živela u centru grada, za koju se ne vezuju nikakvi porodični problemi i nije bilo nikakvih špekulacija i informacija da imaju nekih poroka. Jako je čudno kako se desilo ovo što desilo. Kako su kidnapovali Vanju, zašto i zbog čega su je ubili? Imajući u vidu psihološki profil ovog čoveka i deceniju njegovog minulog rada, bilo je za očekivati da će izvršiti neki ovakav čin, ali niko nije mogao da očekuje da će to biti mala devojčica – kaže Talevski.

Ističe da nije čula nikakve informacije o majci devojčice:

- Nakon što su joj saopštili da je pronađeno telo male Vanje, nisam čula da se oglasila. Ona je prva prijavila da joj je ćerka nestala, nakon što joj je nastavnica rekla da nije došla u školu. Prijavila je policiji, a nakon toga je objavila na društvenim mrežama. Isto je uradio i otac. Prema rečima njihovih rođaka, oni su bili zajedno u stanu, nakon informacija da je nestala, što će biti važan podatak za buduću istragu i sudski proces. Još jedna stvar je nelogična, kako tokom samita OEBS-a, kad su prvostepene mere, nije primećen crni dim od zapaljenog automobila - kaže Talevski.

Ljudi u Makedoniji se plaše za svoju bezbednost

- Ljudi u Makedoniji su zabrinuti za svoju bezbednost, oseća se strah. U tom kontekstu bivši ministar policije je napomenuo da nema potrebe za širenje straha, ali da ljudi treba da budu obazrivi, sa kim pričaju i s kim se viđaju. To jasno govori, kakva je nebezbednost u Makedoniji, jer je dozvoljeno da sistemski kriminal izađe na ulice - kaže Ivona i dodaje da je pokrenuta peticija za smrtnu kaznu.

