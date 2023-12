"TRAŽE SMRTNU KAZNU ZA UBICE MALE VANJE" Dopisnik "Politike" iz Makedonije dao PODROBAN IZVEŠTAJ o zločinu: Idu sa SUZAMA U OČIMA

Svirepo ubistvo devojčice u Skoplju u koje su umešani i članovi porodice ostavilo nas je sve neme. Prestonica Severne Makedonije kao i cela zemlja je i dalje u šoku.

Da li će Vlada proglasiti Dan žalosti, između ostalog, govorio je Željko Šajn, dopisnik "Politike" iz Severne Makedonije koji je gostovao u jutarnjem programu "Redakcija".

Ovo ubistvo poprimilo je i politički kontekst - ministar unutrašnjih poslova Makedonije Oliver Spasovski suočava se sa optužbama da je sa načelnicima MUP-a krio izvršitelje zločina zbog samita OEBS-a koji se održavao u Skoplju, a glavnoosumnjičeni za ubistvo Ljupče Palevski, je bivši visoki funkcioner vladajućeg Socijaldemokratskog saveta Makedonije..

- Makedonija je u šoku i tišina vlada. Narod se kreće sa cvetom u ruci, suzom u oku, povijenih glava, koračajući u tišini prema školi "Johan Hajnak", mestu gde je mala Vanja išla u školu. Oni izražavaju saučešće njenim drugovima, porodici i svima koji se osećaju pogođenim ovim neželjenim trenutkom... - rekao je Šajn i u nastavku upitao:

- Ali da li će vlada doneti takvu odluku, to će zavisiti od današnjih odluka i akcija. Juče su lideri svih partija raspravljali o jednom političkom pitanju i doneli odluku kada će se održati. Međutim, treba razjasniti političku i pravnu situaciju u ovom slučaju gde do sada se ne vidi nikakav politički uticaj - istakao je.

Uputio je gledaoce na preciznost zakona Makedonije.

- Kada je u pitanju lišavanje života dve osobe, jedne maloletne, druge starije od 74 godine, zakon je veoma precizan. Ipak, kada je reč o smrtnoj kazni, peticija je pokrenuta, čak je i ministar pravde zatražio izvršenje smrtne kazne. Međutim, Ustav Makedonije, zakon i konvencije su izbrisali izvršavanje smrtne kazne za ovakva dela. Mislim da će biti teško postići takvu odluku, mada se postavlja pitanje da li bi time bila zadovoljena pravda - ispričao je Šajn.

Prokomentarisao je i izjave ministra Unutrašnjih poslova Makedonije kada je rekao da ga uhapsiti kada dođe na teritorije Severne Makedonije.

- Kada je reč o izručenju i saradnji sa drugim državama, on mora imati saradnju sa državom gde se osoba nalazi. Može se spekulisati o saradnji sa Turskom, Bugarskom ili čak kako sumnjaju Rusijom, budući da se političar desne orijentacije sumnja da ima dobre odnose u Rusiji. Ipak, nije moguće sa sigurnošću tvrditi šta i kako će ministar Unutrašnjih Poslova preduzeti. On može delovati samo unutar svojih ovlašćenja koja su mu data unutar Severne Makedonije. Međutim, međunarodni nalog za hapšenje ukazuje na to da će biti aktivnosti kako bi se osoba dovela pred sud u Severnoj Makedoniji i da će pravda biti zadovoljena. Da li je najbolje rešenje osuditi ga na minimalno deset godina ili primeniti raspon doživotne kazne, pitanje je koliko će to zadovoljiti pravdu... - istakao je.

Oslikao je ogromnu bol i tugu koju doživljava porodica ali i čitavo društvo Severne Makedonije.

- Ono što je veoma teško, članovi porodice prolaze kroz ogroman bol i ne može se opisati ta tuga, posebno s obzirom na to da se sa tom porodicom sučeljava čitavo društvo Severne Makedonije pa čak i regiona - rekao je Šajn.

Dotakao se i konferencije OEBS-a u Skoplju koja se odvijala paralelno sa ubistvom.

- Kada je reč o situaciji koja se dešavala za vreme konferencije OEBS-a, ministar je naglasio da se u isto vreme radilo i na obezbeđenju ličnosti koje su posetile Skoplje, a bilo je angažovano više od sto policajaca u istrazi ovih dveju nestalih osoba. Nažalost, na kraju su ih pronašli u beživotnom stanju i sada će verbalni i materijalni dokazi uticati na to kakve će kazne biti izrečene.

Veoma je zabrinjavajuće saznanje da je otac maloletne devojčice Vanje učestvovao u svemu ovome. Tužilac i ministar Unutrašnjih poslova su najavili da će se delovati u skladu sa zakonom. Taj događaj ostavlja gorak ukus u ustima članova porodice koji prolaze kroz ogroman bol... - ispričao je Šajn.

