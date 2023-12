"VANJA JE POZNAVALA OSOBU KOJA JU JE ODVELA" Stručnjaci za Kurir TV: Kazne za otmice sa ubistvom se kreću SAMO od 5 do 10 godina!

Maja Jovanović, generalni sekretar IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima i Andrija Magdalenić, advokat gostovali su u jutarnjem programu "Redakcija" u razgovoru o otmici i ubistvu Vanje Đorčevske u Skoplju.

Jovanović pretpostavlja da je nešto krenulo po zlu. Da plan nije bio ubiti dete.

- To mi liči na okolnost, koja je rezultirala smrću deteta, mislim da to nije bio plan, a kao i indicije u slučaju frizera. Zarad duga od petsto evra nekoga ubiti? To nije razlog da se neko ubije. Zbog curenja detalja, ugašen je taj život, zbog određene sigurnosti i organizacije. Njen nestanak je prijavila majka, a potom i otac. Zamoliću roditelje da (znaju) da nisu prva stavka društvene mreže, nego državne službe - istakla je Jovanović.

"Nemojte kada vam ukradu dete da prvo javite društvenim mrežama", upozorila je Jovanović koja veruje da će i majka biti procesuirana radi ove situacije.

- Moramo znati i kakvo je stanje bilo u ovoj porodici. Roditelji u prvom udaru ne govore sve, tek kasnije, kako odmiče ceo proces, pojavi se jedna nova informacija koju su roditelji zaboravili da kažu

ili smatrali da je nebitno. Vanja je nestala u 7 časova ujutru. Moje mišljenje je da je poznavala otmičara, to je bilo jutarnje vreme. Da je ona pružila otpor, neko bi čuo i video, Vanja je poznavala osobu koja ju je odvela - veruje Jovanović.

Andrija Magdalenić, na uvode voditeljke o tome da li postoji mogućnost da je neko od policije umešan, potvrđuje da je to moguće u teoriji, te da praksa pokazuje da isto tako i njih roditelji mogu tužiti.

- Oba ubistva su brzo otkrivena, ovo je bilo u rekordnom roku, mislim da nema mesta, za optužbe. Može da se traži odgovornost krivca, jer niko se ne bi bavio poslom policije da može bilo ko da ih tuži...Slažem se da kazne treba da budu strože, posebno kada je reč o otmici, kod nas su kazne od 5 do 10 godina za otmicu sa ubistvom! - rekao je Magdalenić.

