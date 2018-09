BOAĆIJEVI GOLOVI U LIGI ŠAMPIONA! Do koliko ćemo da brojimo?

Priča Ričmonda Boaćija je jedna veoma čudna priča. Kao klinca od 15 godina, na turniru u Vićenci primetili su ga skauti Đenove i 2008. preselio se iz rodne Gane u Italiju. U Đenovi je samo nekoliko puta dobio priliku a šansu da pokaže šta ume iskoristio je kada je pozajmljen 2011. godine u tadašnjem drugoligašu Sasuolu gde je na 34 utakmice postigao 12 golova.

To je bila dovoljna preporuka za transfer u Juventus i tada se činilo da je Stara dama dobila budućeg standardnog prvotimca. To se na žalost Juvea a na radost domaćih ljubitelja fudbala nije desilo pa je Boaći krenuo na krstarenje evropskim klubovima. Igrao je za Sasuolo, Elče, Atalantu, Rodu i Latinu da bi se 2017. godine obreo na pozajmici u Crvenoj Zvezdi. I tada kreće magija.

Na 48 utakmica u crveno belom dresu, Boaći je postigao 39 golova. 2017-18 u evropskim takmičenjima, za Crvenu Zvezdu je dao 8 golova na 14 utakmica. Kada bi ponovio taj učinak i ove sezone u Ligi Šampiona verujem da bi svi bili presrećni. A i ako bi se opkladili u okviru Meridian specijala – Zvezda u Ligi Šampiona da Boaći daje 5+ golova i vi biste bili srećni sa kvotom 50.

Posle Zvezde Boaći se oprobao u kineskom Đangsu ali se brzo vratio u Beograd da pomogne Zvezdi u Ligi Šampiona. Možda 5+ golova deluje nerealno ali 3 deluje skroz moguće, a i kvota od 8.0 to pokazuje.

Boaći je po povratku uzeo broj 99 zato što, kako je izjavio, želi da postigne mnogo golova. Što znači da je sebi zadao domaći od 99 golova u sezoni. Mnogo ili malo to samo on zna. Ali ako se raspuca, to onda mora da bude sa svih pozicija. Nije neobično za njega da zapreti i iz slobodnog udarca pa može da se proba i Zvezda daje gol iz slobodnog udarca na kvotu 3.0.

Još uvek se ne zna koga će Milojević odrediti da izvodi udarce sa bele tačke. Možda je Boaći kandidat i za tu ulogu? 2.50 je kvota koja ukazuje da sastavljači kvota misle da Zvezda vrlo lako može da postigne gol iz penala u grupnoj fazi Lige Šampiona.

Svratite do Meridiana i proverite preko 300 kvota koje su vam spremili za kalđenje na Zvezdu u Ligi Šampiona.

Ako Boaći uđe u golgetersku seriju, onda čak i kvota 1991, „DA SE PONOVI BARI“ tj. da Zvezda uđe u Finale LŠ može da deluje primamljivo.

foto: Promo

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir

Autor: Kurir