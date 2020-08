Kako prepoznati sreću i okrenuti stvari u svoju korist?

Nekad u životu nedostaje samo malo sreće, ali treba je i prepoznati i okrenuti stvari u svoju korist.

Sreća je nepredvidljiv fenomen. Da, malo je nas koji smo jednostavno rođeni kao srećnici. Ako ipak spadate u ovu grupu srećnih ljudi, onda verovatno na ulici pronađete novčanicu od 1.000 dinara, tiket vam prođe u 90. minutu, krenete da kupite televizor i ispostavi se da je tog dana popust 40%. Možemo poboljšati šanse za sreću. Ne možemo svi da se rodimo sa plavim očima i plavom kosom. Međutim, svoj izgled možemo poboljšati na ovaj ili onaj način. Tako je i sa srećom. Možete poboljšati svoje šanse za sreću, tako što ćete je prepoznati i biti na pravom mestu u pravo vreme.

Sreća favorizuje one koji maksimalno koriste sve šanse. S tim u vezi treba često praviti male promene u životu, jer što više znate o tome šta želite u životu, to ćete biti spremniji u prepoznavanju povoljnih šansi kada se pojave. Iako članovi porodice i prijatelji igraju presudnu ulogu kada je sreća u pitanju, najveći deo sreće dolazi do potpunih stranaca.

Sreća se krije u brojevima. Od 27. 8. od 00.01 do 28. 8. do 23.59 trajaće novo takmičenje na kome možeš da osvojiš čak dve nagrade. I to kakve! Imaćeš sasvim dovoljno vremena da pokažeš šta znaš uz Mozzart Lucky Super 6. Svi dobitni tiketi igrača pretvaraju se u poene, potom se poeni sa najbolja tri tiketa tog dana sabiraju i zbir predstavlja osvojeni broj poena za taj dan, a igrač sa najvećim brojem poena biće nagrađen telefonom Samsung Galaxy S20 Ultra i satom Smart Galaxy Watch. Izaberi svojih srećnih šest odmah. Takmičenje se odnosi samo na tikete odigrane onlajn.

Promo tekst

Kurir