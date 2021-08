MERIDIAN SPECIJAL NAJVEĆIH KVOTA: Barselona 1.80, Bilbao 2.15, Siti 1.65

Znamo šta nam Lige petice donose, a uz vrhunski fudbal idu i vrhunske kvote koje vam donosi kladionica Meridian!

Petak je bio dobar za zagrevanje, ali u nastavku vikenda - očekuje nas prava fudbalska ludnica!

Lige petice su se vratile, a to znači da je vrhuski fudbal ponovo tema broj jedan. U skladu sa tim, kladionica Meridian pripremila je fantastična iznenađenja za sve svoje igrače, ali i one koji to žele da postanu!

Evo o čemu se radi. Ukoliko niste do sada - registrujte se na meridianbet.rs sajtu ili mobilnoj aplikaciji, preuzmite POKLON TIKET OD 500 RSD i prepustite se čarima NAJVEĆIH KVOTA NA SVETU!

A, za sve one koji su verni članovi Meridian porodice - stiže nešto POTPUNO NOVO!

Ekskluzivno i samo u Meridianu možete isprobati najnoviju igru, od sada dostupnu i tokom UŽIVO KLAĐENJA – BET BUILDER!

Meridian je jedina kladionica koja je korisnicima omogućila da u LIVE-u poveže više igara u okviru jedne fudbalske utakmice!

Na vama je samo da sastavite savršen tiket i unovčite znanje jer iz Meridiana stiže JEDINSTVENA KVOTA na sve odabrane igre!

Zvuči jednostavno, zar ne? Upravo tako i jeste!

A, kako možete iskoristiti poklon tiket? Evo šta nas čeka ovih dana:

BARSELONA - REAL SOSIJEDAD, KEC 1.80

(Nedelja, 22.00)

Glavno pitanje ovih dana - kako će Barselona bez Mesija? Pa, videćemo već u nedelju veče! Čitav fudbalski svet je ostao u šoku kada je saopšteno da Lionel Mesi neće produžiti ugovor sa Barsom, ali podsetimo - prežvela je Barsa i bez Andreasa Inijeste, pa i Ćavija.

Međutim, Mesi je nešto drugo... Teško da je zamenljiv, a Barselonu čekaju veliki izazovi tokom čitave sezone. Jedan od njih jeste i Real Sosijedad, koji priznaćemo - nije u rangu sa Kataloncima, ali svakako može predstavljati nezgodnog protivnika.

Ipak, bukmejkeri Meridiana veruju da Barselona može bez Mesija, pa na pobedu Katalonaca stiže kvota 1.80! Ako ste i vi zagovornik teze da jedan klub ne čini jedan igrač - znate šta vam je činiti.

ELČE - ATLETIKO BILBAO, DVOJKA 2.15

(Ponedeljak, 22.00)

I dalje smo u LaLigi, koja će, po svemu sudeći, ove sezone biti interesantnija nego ikada. I ona je "preživela" odlazak Kristijana Ronalda recimo, pa ostaje da vidimo šta ima da nam ponudi kada nema Lionela Mesija.

Za početak, tu je utakmica Elčea i Atletiko Bilbaa. U njihovim prethodim duelima nismo gledali mnogo golova, ali pobedu su znali da "odnesu" i jedni drugi. Ipak ovog puta Atletiko važi za favorita, a takvog mišljenja su i bukmejkeri Meridiana.

Za pobedu Atletika spremili su kvotu 2.15, za trijumf Elčea vas čeka kvota 3.70, a za iks 3.30, pa - vi birajte!

TOTENHEM - MANČESTER SITI, DVOJKA 1.65

(Nedelja, 17.30)

Premijer liga, po pravilu, donosi mnogo uzbuđenja tokom čitave sezone, a tako će biti i sada. Dok Mančester siti i dalje "juri" Harija Kejna, moraće sada da se pozabavi Totenhemom, ali na terenu.

Mesecima traje saga oko Kejna, pitanje je da li će napusitit Totenhem, ali možda mu upravo ova utakmica pomogne da se odluči. Nisu se "građani" ni raspitavali oko Mesija jer računaju na dolazak Kejna, ali...

On će se ove nedelje ipak boriti protiv njih. Naravno, jasno je ko je favorit u ovom duelu - pa su i kvote u skladu sa tim. Ko veruje u Siti - ne sme da propusti kvotu 1.65, a za one koji veruju u iznenađenja tu je i kvota 5.20 na pobedu Totenhema.

Pa, na vama je, napravite izbor, baš kao što će to učiniti i Hari Kejn.

Napomena: Kvote su podložne promenama

