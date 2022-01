ŠAMPIONI UVEK POBEĐUJU: Novak Đoković i dalje u ponudi najpopularnije kladionice, podrška stiže sa svih strana!

U ponudi za Australijan Open Novak Đoković je i dalje tu - i to kao favorit za osvajanje!

Možda se čini kao davna prošlost, ali februar 2020. godine svi ljubitelji tenisa dobro pamte, naročito oni koji pomno prate i navijaju za Novaka Đokovića.

Na početku te godine, Đoković je došao do svoje osme titule na Australijan openu, nastavio svoj niz nepobedivosti, a onda se vratio u svoj Beograd i dao jednu vrlo zanimljivu izjavu.

- Nemam osećaj da me ljudi ne vole, to je moj lični utisak, jer mislim da uživam dosta podrške, od većine ljudi koje sam sreo - rekao je tada Đoković, u razgovoru sasrpskim novinarima.

Dve godine kasnije - Novak je krenuo u pohod na desetu titulu na Australijan openu, ali neke potpuno nesportske stvari su ga u tome sprečile. Verujemo da priču znate napamet: koronavirus, vakcinacija, medicinsko izuzeće, problem sa vizom, pritvor ili karantin - kako vam je lakše.

Kada pogledamo unazad - stičemo utisak da Novak možda nije bio u pravu kada je u svom izlaganju u Beogradu rekao da uživa podršku od svih. Jer, od strane tog čuvenog "Zapada" očigledno nema ni dostojan tretman, a ne podršku.

Ali, ono što je sigurno jeste da u Srbiji uživa ljubav i podšku!

Podrška stiže sa svih strana, a najnovija dolazi od sportske kladionice Meridian koja bez obzira na sve i dalje u ponudi za klađenje ima Novaka Đokovića!

Bukmejkeri popularne kladionice su Noleta proglasili kao glavnog favorita, a kvota da će najbolji teniser sveta podići 10. trofej u Australiji i tako postati zvanično najbolji ikada je 2.48!

Ukoliko se to i dogodi, Novak će i zvanično biti GOAT, jer će se po broju Grend slem titula naći ispred glavnih rivala – Rafaela Nadala i Rodžera Federera!

Meridian je ponovo odlučio da ispravi svetsku nepravdu i zato i dalje veruje, kao i cela nacija da će pravda pobediti, kao i da će Novak Đoković moći da učestvuje na Gren slemu u Australiji.

Podsećamo i da ovo nije prvi put kako je domaća kladionica pružila podršku najboljem teniseru na svetu.

Neverovatna diskvalifikacija u četvrtom kolu US opena 2020. godine šokirala je tada ceo svet, ali je i onda Meridian stao uz najboljeg i Novaka proglasio šampionom!

U praksi je to značilo da su svi singl tiketi na kojima je bila opklada da Nole osvaja US Open bili dobitni, i to samo u Meridianu!

Zanimljiv i pohvalan gest domaće kladionice, ali i simbolična kompenzacija za sve ljubitelje sporta koji su verovali da će naš teniser lagano savladati još jednu prepreku.

Isto tako je i sada!

Svi verujemo da će Novak savladati do sada najtežu prepreku u svojoj karijeri, a mi mu pružamo podršku do kraja!

