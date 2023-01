SUPERENERGIJA DOLAZI IZ SRBIJE: Joker Guarana PRVI DOMAĆI BREND koji je dobio besplatnu reklamu NA AMERIČKOJ NACIONALNOJ TV!

Istorijski potez Joker Guarane od pre dve godine da se udruži sa dvostrukim MVP-ijem Nikolom Jokićem i ”izbaci” limenku s njegovim potpisom, oduševio je tada fanove, a sada je ovo domaće energetsko piće imalo svoj trenutak slave na američkom kontitentu.

Pre dva dana, ovaj srpski brend prikazan je u sred ”lajv” programa i to nigde drugde nego na američkom nacionalnom sportskom kanalu ESPN!

Nakon fenomenalne igre srpskog centra koji je predvodio ekipu Nagetsa protiv Lejkersa, i osvojenog 87. po redu tripl-dabla, gosti u studiji u neverici su komentarisali kako mu to polazi za rukom i koji to tajni adut srpski košarkaš ima.

Da li je tajna superenergije u piću koje dolazi iz Srbije, pitali su se, kada je jedan od komentatora pokazao limenku Joker Guarane sa Jokićevim potpisom.

Kako je sve izgledalo, možete pogledati na ovom linku A Nikola Jokic three-peat is SITTING THERE for him! - Zach Lowe | NBA Today - YouTube, a ko je nestrpljiv, neka odmah ode na 2:28 minut, jer se tu pojavljuje Joker Guarana.

Uzevši u obzir kakve partije priređuje naš košarkaški as, nastavljamo da bez spavanja i uz limenku Joker Guarane pomno pratimo njegove bravure i navijamo za još jednu MVP titulu.