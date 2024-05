BEOGRAD -Svečano otvaranje Plazma Sportskih igara mladih I koncert Željka Samardžića

Plazma Sportske igre mladih i Grad Beograd pozivaju Vas na Svečano otvaranje 11. sezone Sportskih igara mladih koje će se održati na Trgu Republike, u petak 24. maja sa početkom u 10 časova.Organizatori su spremili bogat sportski i zabavni program,aktivacijske kornere, druženje sa decom, druženje sa sportistima i naravno sportsko takmičenje za decu.

Sportske igre mladih kroz 27 godina aktivnosti obogatile su živote mnogih generacija, a od osnivanja 1996 do sada na Igrama je učestvovalo više od 2,7 milona dece i mladih. Iako su ovo amaterska takmičenja za decu i mlade (od 6 do 16 godina) organizuju se na profesionalnom nivou u 10 sportskih disciplina (Mali fudbal,Coca-Cola kup ,Millennium Team košarka, MIS odbojka, odbojka na pesku,Lino „Između dve vatre“, trka na 60 metara, tenis, rukomet, Banca Intesa šah i stoni tenis). U fokusu igara je promocija sporta, zdravog načina života i fair-playa koje se usvajaju bavljenjem sportom i udaljavajući se od svih negativnih faktora kojima su mladi okruženi danas. Svako ima priliku da učestvuje bez obzira na to da li se aktivno bavi sportom, i potpuno besplatno, na šta smo posebno ponosni.

Naš rad i rezultate prepoznale su brojne svetske i domaće kompanije koje su se uključile u naš projekat kao sponzori, kao i vlade i ministarstva zemalja u kojima se Igre održavaju.

Podržavaju nas i brojne svetske institucije, od kojih izdvajamo: MOК, UEFA, FIDE, FIBA i Evropska komisija.

Međunarodno proširenje projekta rezultiralo je činjenicom da sa ponosom možemo da istaknemo da se 2024. porodici Sportskih igara mladih pridružila četvrta država članica - Slovenija.

Cilj za 2024. godinu je da kroz naš sistem okupimo 100.000 dece u Srbiji, koja će uključivati 110.000 dece u Hrvatskoj, 40.000 dece u Sloveniji i 60.000 u Bosni i Hercegovini.

Svesni svog uticaja na živote dece i mladih ljudi, želja nam je da kroz naše programe približimo decu Srbije i regiona vrednostima sportskih igara mladih promovisanjem tolerancije, zajedništva i druženja i drugih pogodnosti koje se usvajaju bavljenjem sportom.