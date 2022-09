HRVATSKI REPREZENTATIVAC OTKRVA: Zvali su me iz Partizana, ali bilo je kasno!

Reprezentativac Hrvatske Mario Hezonja otkrio je da je imao ponudu Partizana.

Sjajnim igrama u ruskom Uniksu Hezonja je privukao pažnju brojnih evropskih klubova, a najkonkretniji bio je Real Madrid sa kojim je hrvatski as letos potpisao dvogodišnji ugovor.

U razgovoru za "Basketnjuz" Hrvat je otkrio da su ga kontaktirali iz Partizana i Panatinaikosa.

"Dobijao sam nogo poruka od navijača Partizana i Panatinaikosa, želim da im se zahvalim na tome", rekao je Hezonja.

Na pitanje da li su ti klubovi poslali ponude, odgovorio je potvrdno.

"Da, zvali su me, ali bilo je prekasno. U konstantnom sam kontaktu sa Panatinaikosom, nevezano za to gde igram. Ali kad su me zvali, nisam mogao da uradim ništa, bilo je prekasno", rekao je Hezonja.

Hezonja brani boje Hrvatske na Evrobasketu. Njegova reprezentacija nakon prva dva kola ima polovičan učinak. Na startu šampionata poraženi su od Grčke, a u drugom kolu ubedljivo su savladali selekciju Velike Britanije.

Kurir sport