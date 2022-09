PEŠIĆ BLISTAO NAKON FANTASTIČNE POBEDE SRBIJE: Čestitam svima, važno je da dobijemo jednog igrača više

Selektor Srbije Svetislav Pešić bio je izuzetno zadovoljan nakon ubedljive pobede protiv Finske:

"Želim da čestitam svim igračima, ne samo na pobedi, ali posebno na ozbiljnosti koju su pokazali od početka meča. Odlična koncentracija, pogotovo u tranzicionoj odbrani. Znamo da je ovde na turniru u Pragu, ekipa Finske pokazala najbolju igru u tranziciji od svih. Ovo je razlog zbog kojeg želim da insistiram još jednom da igrači pokazuju maksimalnu ozbiljnost. Ako znate da su Finci protiv Izraelaca dali 21 poen tako, protiv Holandije 31 poen, a protiv nas samo 13, sve se vidi. Ako to kontrolišete, kontrolišete i šut za tri poena. Samo su tri puta pogodili, a protiv Poljske su imali preko 70%, to smo pričali sa svim igračima, pogotovo o tom meču Poljska - Finska, koji nam je pomogao u pripremi", rekao je Pešić.

Pešić je pogotovo bio zadovoljan time što je uspeo da raspodeli minutažu svim igračima

"Zaboravio sam da kažem da nam je ova utakmica dala puno dobrih stvari osim te pobede, i to što smo uradili sa aspekta igre. Važno nam je bilo, videli ste da je Nedović dobio minute da odigra. Jedno je trening, drugo se utakmice. Važan nam je, drago mi je što su tako ušli u utakmicu. Važno je da dobijemo jednog igrača više, da ne kažem Kuridžu, da ne hvalim ostale važne igrače. On je odigrao što se to traži. Velika ekipa koja se razvija, mora da ima potporu igrača koji ulaze sa klupu. To je za mene bilo zadovoljstvo"

Objasnio je i šta se desilo sa Vanjom Marinkovićem, te kada će Milutinov na teren.

"Vanja ima stomačne bolove. Nadamo se da će to sutra da prođe. Uzeo je sve te lekove. Sa Milutinovim moramo da budemo strpljivi, treniraće sutra, biće to trening posle pauze. Videćemo da li će da igra, ne znamo. Onda imamo dan pauze, može da napravi fond treninga"

Osvrnuo se i na narednog rivala Izrael:

"Sve što je rekao Kalina, ne bih ništa dodao. Sve je rekao. Ukupan prilaz da bude na visokom nivou, najmanje na ovom večeras i siguran sam da ćemo ovo da uradimo. Mislimo na Izrael, skromni smo u zahtevima, ne preterujemo previše. Imamo iskusne igrače koji su doživeli poraze i pobede. To je novi izazov, moramo da pobeđujemo, da imamo dobar plasman. Ako hoćemo da popravljamo i budemo uvek bolji, moramo da igramo na granici mogućnosti", zaključio je Pešić

