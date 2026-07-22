ŽELEZNIČAR - BRAGA 0:0
Fudbal
ŽELEZNIČAR - BRAGA: Spektakl u Pančevu na evropskom debiju
Fudbaleri Železničara u Pančevu ispisuju nove stranice klupske istorije.
"Dizelka" će od 21 čas upisati debitantski nastup u Evropi.
Međutim, rival neće biti nimalo lak. U pitanju je portugalska Braga, ekipa koja godinama unazad redovno igra evropska takmičenja.
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20:02
Sastavi
Stadion: SRC Mladost, Pančevo
Sudija: Mehmet Turkmen (Turska)
ŽELEZNIČAR: Popović - Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija - Lerno, Jevremović, Šekularac - Jovanović, Pedro, Džasper.
BRAGA: Horniček - Viktor Gomez, Vitor Karvaljo, Barsija, Orej-Mbi - Diego Rodrigez, Žoao Mutinjo, Gorbi - Gabri Martinez, Pau Viktor, R. Orta.
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