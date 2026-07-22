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20:02

Sastavi

Stadion: SRC Mladost, Pančevo 

Sudija: Mehmet Turkmen (Turska)

ŽELEZNIČAR: Popović - Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija - Lerno, Jevremović, Šekularac - Jovanović, Pedro, Džasper.

BRAGA: Horniček - Viktor Gomez, Vitor Karvaljo, Barsija, Orej-Mbi - Diego Rodrigez, Žoao Mutinjo, Gorbi - Gabri Martinez, Pau Viktor, R. Orta.