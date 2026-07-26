Fudbal
CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA: Derbi na Marakani, Novosađani bez Tanjge protiv šampiona!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u derbi meču 2. kola Superlige Srbije.
Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić sa početkom u 19 časova.
Uživo
18:16
Sastavi:
Crvena zvezda: Mateus – Seol, Eraković, Gudelj, Tiknizijan – Elšnik, Abu Fani – Bukari, Kostov, Ivanić – Duarte
Vojvodina: Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Sukačev - Petrović, Đakovovac - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnovi
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