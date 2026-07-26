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18:16

Sastavi:

Crvena zvezda: Mateus – Seol, Eraković, Gudelj, Tiknizijan – Elšnik, Abu Fani – Bukari, Kostov, Ivanić – Duarte

Vojvodina: Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Sukačev - Petrović, Đakovovac - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnovi

16:21

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Miroslav Tanjga

16:13

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