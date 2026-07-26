Uprkos brojnim preprekama, uspešno ćete obaviti radne zadatke na vreme. Oprez u komunikaciji s nadređenima. Bez razmišljanja ćete ući u veoma burnu lj...

Da biste uspešno obavili sve poslove, biće vam neophodna podrška članova vašeg tima. Oscilacije na finansijskom planu. Vaš odnos s partnerom je pun sk...

Pripazite se nesporazuma danas, jer upravo to može da vam se desi. Možete biti pogrešno shvaćeni od kolega i nadređenih. Izlazak s partnerom doneće va...

Ovaj period vam donosi mogućnost da dobijete izuzetno dobar posao. Pruža vam se mogućnost napredovanja. Danas se nalazite u dilemi da li da kažete nov...

Danas ćete imati mnogo razloga da budete ponosni, jer vas očekuju pohvale i priznanja za visok stepen efikasnosti koji ste ispoljili na poslu. Lep izl...

Danas se upuštate u analizu prethodne nedelje, pritom ćete osetiti zadovoljstvo svojim učinkom, ali ne i opštom atmosferom. Slobodne Device imaju više...

Nalazite se pod pritiskom rokova za završetak projekta na kojem radite, ali ćete se uspešno izboriti s tim. Očekuju vas pohvale. Niste ravnodušni prem...

Danas možete očekivati bitne vesti od prijatelja, koji vam može pružiti znatnu podršku za prelazak na novo mesto. Napeta atmosfera između vas i partne...

Današnji problem je problematični kolega, s kojim možete ući u raspravu. Neka nepravda vam može biti načinjena. Primećujete da se partner udaljio od v...

Odličan poslovni potez će vas povesti u pravcu daljeg razvoja poslovanja. Očekuje vas podrška moćne osobe. Slobodni Jarčevi danas mogu svoju srodnu du...

Veoma je važno da obazrivo upravljate novcem u ovom periodu jer postoji mogućnost previda. Poštujte prioritete. Ovaj dan vam donosi romantičan susret ...

Danas mogu iskrsnuti neke prepreke u poslovanju ili one mogu biti u najavi za naredne dane. Važno je da pripremite rezervni plan. Odnos s partnerom je...