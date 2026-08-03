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12:02

Počela ceremonija

Predstavnici UEFA su se javili, objašnjavaju propozicije i pravila i uskoro će početi žreb.

10:59

Zvezda povlašćena

Crvena zvezda je došla do statusa povlašćene ekipe, pa je tako izbegla mogućnost da na žrebu izvuče atinski AEK, kao tim koji se isticao kao najteži protivnik.