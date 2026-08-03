Povoljan aspekt može vam doneti uspeh u primeni smelih ideja. Očekuje vas poboljšanje poslovne komunikacije. Uviđate da se osoba s kojom se viđate sve...

Bikove koji rade u uslužnim delatnostima, zdravstvu i farmaceutskoj industriji očekuju dobri rezultati. Finansijski uspeh. Uzbuđenja na ljubavnom plan...

Nezaposlenim Rakovima pruža se prilika da se zaposle i krenu putem napretka. Uspešno rešenje pravnih problema. Vaš odnos s partnerom prošao je test fa...

Ekspanzija za Lavove koji se bave trgovinom i privatnim biznisom ili rade u zdravstvu. Imate opasne rivale. Vaša veza postaje malo komplikovana i ne z...

Nalazite se na prekretnici jer vaše odluke imaju težinu i dugoročni efekat. Sada dolazi do izražaja sve ono što ste investirali u sebe. Device mogu da...

Vaš odnos s nadređenima prolazi kroz test fazu, ali isto tako i vaš diplomatski takt. Samo to će vam pomoći da premostite ovaj period. Vaš odnos s par...

Ako planirate samostalan biznis, to bi trebalo da uradite u ovom periodu. Na tom putu čeka vas finansijski uspeh. Nalazite se u dilemi da li da nastav...

Ovaj dan obeležiće povoljne vesti, posebno ako očekujete rezultate nekih pregovora ili konkursa za nov posao. Razmišljate o tome da ozvaničite svoju v...

Razgovor s nadređenima trebalo bi da protekne u pozitivnoj atmosferi. Postižete natprosečne rezultate na poslu i vaš trud će biti nagrađen. Ovaj perio...

Dosta toga se u poslednje vreme dešava iza kulisa. Razgovor na sastanku može biti problematičan. Pravite rekapitulaciju dosadašnjeg ljubavnog života, ...

Pruža vam se prilika da dobro zaradite. Ukoliko načinite dobar poslovni potez, to će imati dugoročan uticaj na finansije. Osećate da vam teško pada ve...