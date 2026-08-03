Fudbaleri Crvene zvezde će na žrebu koji počinje u 12 časova saznati potencijalnog protivnika u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona.
ŽREB
ZVEZDA DOBIJA POSLEDNJEG PROTIVNIKA U BORBI ZA LIGU ŠAMPIONA! Crveno-beli na iglama pred žreb, sada će sve biti jasno!
Naravno, potrebno je prvo da Crvena zvezda opravda ulogu favorita koju ima u dvomeču protiv Hapoela iz Ber Ševe.
Crveno-beli će protiv prvaka Izraela prvu utakmicu igrati u Mađarskoj u utorak 4. avgusta, dok je revanš zakazan za 11. avgust i biće odigran na stadionu Rajko Mitić.
Ukoliko bude uspešna, ekipa Dejana Stankovića će obezbediti grupnu fazu Lige Evropa, a za Ligu šampiona će se boriti u poslednjem kolu kvalifikacija.
Potencijalni protivnici Crvene zvezde u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona:
- LASK (Austrija)
- Viking (Norveška)
- pobednik duela Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)
- pobednik duela Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska)
- pobednik duela Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan)
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