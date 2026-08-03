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13:13

Burno pred žreb

Dan pre žreba Partizan je doživeo šokantan poraz od IMT-a na domaćem terenu u trećem kolu Super lige Srbije, a na dan izvlačenja, u ponedeljak ujutru, rukovodiocu kluba su se oglasili saopštenjem.

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