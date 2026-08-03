Povoljan aspekt može vam doneti uspeh u primeni smelih ideja. Očekuje vas poboljšanje poslovne komunikacije. Uviđate da se osoba s kojom se viđate sve... Vidi više

Bikove koji rade u uslužnim delatnostima, zdravstvu i farmaceutskoj industriji očekuju dobri rezultati. Finansijski uspeh. Uzbuđenja na ljubavnom plan... Vidi više

Povoljni aspekti izoštravaju vašu moć procene poslovne situacije. Smisao za dalji pravac poslovanja doneće uspeh. Obnavljanje komunikacije s bivšom lj... Vidi više

Nezaposlenim Rakovima pruža se prilika da se zaposle i krenu putem napretka. Uspešno rešenje pravnih problema. Vaš odnos s partnerom prošao je test fa... Vidi više

Ekspanzija za Lavove koji se bave trgovinom i privatnim biznisom ili rade u zdravstvu. Imate opasne rivale. Vaša veza postaje malo komplikovana i ne z... Vidi više

Nalazite se na prekretnici jer vaše odluke imaju težinu i dugoročni efekat. Sada dolazi do izražaja sve ono što ste investirali u sebe. Device mogu da... Vidi više

Vaš odnos s nadređenima prolazi kroz test fazu, ali isto tako i vaš diplomatski takt. Samo to će vam pomoći da premostite ovaj period. Vaš odnos s par... Vidi više

Ako planirate samostalan biznis, to bi trebalo da uradite u ovom periodu. Na tom putu čeka vas finansijski uspeh. Nalazite se u dilemi da li da nastav... Vidi više

Ovaj dan obeležiće povoljne vesti, posebno ako očekujete rezultate nekih pregovora ili konkursa za nov posao. Razmišljate o tome da ozvaničite svoju v... Vidi više

Razgovor s nadređenima trebalo bi da protekne u pozitivnoj atmosferi. Postižete natprosečne rezultate na poslu i vaš trud će biti nagrađen. Ovaj perio... Vidi više

Dosta toga se u poslednje vreme dešava iza kulisa. Razgovor na sastanku može biti problematičan. Pravite rekapitulaciju dosadašnjeg ljubavnog života, ... Vidi više