Fudbaleri Partizana saznaće potencijalnog protivnika u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija.
Fudbal
PARTIZAN SAZNAJE PROTIVNIKA U PLEJ-OFU! Crno-beli pomno prate žreb u Nionu, jedna stvar je jasna i pre izvlačenja!
Partizan će prvo, u trećem kolu, igrati protiv kazahstanskog Tobola, a ako bude uspešan pred njim će biti još jedna prepreka do grupne faze.
Potencijalni protivnici Partizana garantuju težak zadatak:
- Hetafe (Španija)
- Pobednik dvomeča Tvente (Holandija) – Dunajska Streda (Slovačka)
- Pobednik dvomeča Beitar Jerusalim (Izrael) – Austrija Beč (Austrija)
- Poraženi iz dvomeča Makabi Tel Aviv (Izrael) – CSKA Sofija (Bugarska)
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