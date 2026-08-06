TO JE PRAVI PARTIZAN: Crno-beli razgalili navijače sjajnom igrom i sa tri gola prednosti idu u Kazahstan
Crno-beli su savladali Tobol sa 3:0 (1:0) u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Strelci za Partizan pred oko 15.000 gledalaca bili su Demba Sek u 33. minutu, Ibrahim Zubairu u 65. minutu i Šaka Traore u četvrtom minutu nadoknade vremena.
Revanš je za sedam dana u Kazahstanu.
Pobednik ovog dvomeča igraće u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija protiv španskog Hetafea.
I da je rezultat bio duplo ili troduplo ubedljiviji za tim Saše Ilića, to ne bi bilo preterano uzevši u obzir šta se sve dešavala na stadionu u Humskoj.
Partizan je već u prvom minutu mogao da povede, ali je Demba Sek bio sebičan u situaciji 2 na 1 i šutirao je pored gola.
Ređale su se šanse u kojima su se nalazili Bogdan Kostić, Demba Sek, Ibrahim Zubairu. Sek je u 27. minutu glavom šutirao pored gola.
Ipak, u 32. minutu erupcija oduševljenja. Demba Sek se iskupio za promašaje. Posle kornera Aleksića, Sek je sa 15-tak metara pocepao mrežu gostiju.
U finišu prvog poluvremena Vukotić je umalo iz slobodnjaka matirao golmana gostiju Ustimenka.
I u nastavku je Partizan već u prvom minutu propustio šansu, ovog puta Kostić koji nije pogodio sa 3-4 metra.
U 53. minutu poništen je gol Kojzeka zbog ofsajda. VAR je pet minuta razmatrao ovu situaciju.
Ipak, u 65. minutu VAR nije mogao ništa. Zubairu je pogodio na pas Kojzeka.
Konačan rezultat postavio je Šaka Traore u četvrtom minutu nadoknade vremena. Traore je krunisao sjajnu akciju svog tima. Sudija je prvo dosudio ofsajt, ali je potom VAR bio na strani Partizana.
- 23:0290+4' - GOOOL! Partizan - Tobol 3:0
- 22:3065' - GOOOL! Partizan - Tobol 2:0
- 22:24Partizanu poništen gol
- 22:1953' - GOOOL! Partizan - Tobol 2:0
- 21:3632' - GOOOL! Partizan - Tobol 1:0
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- 17:27Sastavi
88' - Auh, kakva sreća za crno-bele
Vukotić je izgubio loptu na oko 40 metara od svog gola, Guera je izbio sam ispred Krunića ali je šutirao pored gola.
Gotovo u svakoj utakmici crno-belima se ponavlja isto, u finišu meča dopuštaju rivalu da stvori šanse, a tako su crno-beli i primili golove protiv Zemuna i IMT-a.
87' - Novi ataci crno-belih
Pokušava Partizan da dođe i do trećeg gola.
Vukotić je pokušao, pre toga i Trifunović.
84' - Dvostruka izmena kod domaćina
Šaka Traore i Stefan Milić ulaze, Izašli su Demba Sek i Milan Roganović.
65' - GOOOL! Partizan - Tobol 2:0
Zubairu pogađa na pas Kojzeka. Nema VAR-a da poništi i ovaj gol.
Kojzek je dodao Zubairuu, a ovaj konačno pogodio mrežu.
Partizanu poništen gol
Čak pet minuta je trajala VAR provera, a na kraju je gol Partizana poništen zbog ofsajda.
53' - GOOOL! Partizan - Tobol 2:0
Kojzek je ušao u kazneni prostor sa desne strane i matirao golmana Tobola.
Ali, da vidimo šta će VAR reći
46' - Šta je promašio Kostić!
Demba Sek je probio po desnoj strani, centrirao po zemlji, a Bogdan Kostić sa jedva 3-4 metra nije ubacio loptu u mrežu. Auh. Partizan je promašio bar 3-4 "mrtve" šanse.
45+1' - Vukotić umalo duplirao vođstvo
Milan Vukotić je izveo slobodan udarac sa oko 20 metara, lopta je zakačila živi zid i umalo prevarila golmana gostiju.
32' - GOOOL! Partizan - Tobol 1:0
Demba Sek se iskupio za promašaje.
Napadač Partizana je reagovao posle kornera Aleksića i snažnim udarcem matirao golmana gostiju sa ivice kaznenog prostora.
27' - Demba Sek ponovo neprecizan
Konačno dobra akcija crno-belih. Roganović je centrirao sa desne strane, Sek je zahvatio glavom, ali lopta prolazi pored stative.
22' - Gostima poništen gol zbog ofsajda
Zuev je dobio dubinsku loptu i pogodio mrežu, ali je bio ofsajd. VAR je potvrdio odluku sudije.
17' - Kostić šutira preko gola
Bogdan Kostić je oprobao šut sa ivice šesnaesterca, lopta ide preko gola.
16' - Sporna situacija na centru
Demba Sek je sklonio loptu u kontri, a potom je pao. Očekivali su u partizanu da će sudija dosuditi faul i dodeliti karton igraču Tobola, ali se Portugalac nije oglasio.
14' - Gosti traže penal
Gosti su napali po levoj strani, a lopta je pogodila u ruku Roganovića posle centaršuta.
VAR je pokazao da nema penala.
11' - Gosti ne koriste kiks Mitrovića
Pogrešila je zadnja linija Partizana, no gosti nisu uspeli ozbiljnije da ugroze Krunića.
9' - Prekid u Humskoj
Milanu Roganoviću se ukazuje pomoć, a glavni sudija je morao da zameni aparat za komunikaciju.
3' - Da li je moguće, Aleksić požuteo
Nesreća za nesrećom za crno-bele. Prvo su promašili "mrtvu" šansu, a sada je Aleksić dobio žuti karton. Izgubio je loptu na sredini terena, a onda s leđa rukama zaustavio protivničkog igrača.
2' - Neverovatan promašaj Dembe Seka
Gosti su pogrešili na sredini terena, Žagarov je izgubio loptu, a Partizan je krenuo u kontru. Demba Sek i Aleksić su imali samo jednog igrača ispred sebe, ali je Demba Sek bio škrt i pokušao je sam da reši situaciju. Njegov šut je otišao pored stative.
Sastavi
PARTIZAN - TOBOL
Stadion: Partizana
Sudija: Luis Godinjo (Portugal)
PARTIZAN: Krunić - Roganović, Simić, Mitrović, Đurđević - Aleksić, Vukotić, Kostić - Sek, Kojzek, Zubairu - . Trener: Saša Ilić.
TOBOL: Ustimenko - Žagarov, Senhađi, Endiaje, Boršić - Tagibergen, Sise - Česnokov, Talal, Zuev - Milovanović. Trener: Miroslav Romaščenko