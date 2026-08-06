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23:08

Kraj

23:06

90+8' - Dva žuta za crno-bele

Bespotrebno, Đurđević i Lekić su opomenuti zbog prekršaja.

23:02

90+4' - GOOOL! Partizan - Tobol 3:0

Šaka Traore! Krunisao je sjajnu akciju svog tima

22:59

90+4' - Drugi poništen gol Partizanu

Šaka Traore nema sreće. Zbog faula je poništen gol.

22:58

90+1' - Novi žuti karton

Mjakiš je opomenut.

22:56

Igraće se devet minuta nadoknade

22:53

88' - Auh, kakva sreća za crno-bele

Vukotić je izgubio loptu na oko 40 metara od svog gola, Guera je izbio sam ispred Krunića ali je šutirao pored gola.

Gotovo u svakoj utakmici crno-belima se ponavlja isto, u finišu meča dopuštaju rivalu da stvori šanse, a tako su crno-beli i primili golove protiv Zemuna i IMT-a.

22:53

87' - Novi ataci crno-belih

Pokušava Partizan da dođe i do trećeg gola.

Vukotić je pokušao, pre toga i Trifunović.

22:51

86' - Žuti karton za Sisea

Oštar start fudbalera Tobola nije prošao bez opomene.

22:49

84' - Dvostruka izmena kod domaćina

Šaka Traore i Stefan Milić ulaze, Izašli su Demba Sek i Milan Roganović.

22:48

82' - Promena kod gostiju

Umesto Aškata Tagibergena u igri je Maksim Mjakiš.

22:48

78' - Izmena u Partizanu

Izašao je Erik Kojzek, a ušao Marko Lekić.

22:47

78' - Izmena kod gostiju

izašao je Aleksandr Zuev, a ušao Luis Guera.

22:45

78' - Trifunović promašio šansu

Velika prilika za crno-bele, još jedna propala.

22:38

72' - Prve izmene u Partizanu

Zeković menja Aleksića, a Trifunović Zubairua.

22:30

65' - GOOOL! Partizan - Tobol 2:0

Zubairu pogađa na pas Kojzeka. Nema VAR-a da poništi i ovaj gol.

Kojzek je dodao Zubairuu, a ovaj konačno pogodio mrežu.

22:30

64' - Kostić ponovo ne pogađa

Još jedna prilika koju crno-beli ne pogađaju.

22:24

Partizanu poništen gol

Čak pet minuta je trajala VAR provera, a na kraju je gol Partizana poništen zbog ofsajda.

22:19

53' - GOOOL! Partizan - Tobol 2:0

Kojzek je ušao u kazneni prostor sa desne strane i matirao golmana Tobola.

Ali, da vidimo šta će VAR reći

22:12

46' - Šta je promašio Kostić!

Demba Sek je probio po desnoj strani, centrirao po zemlji, a Bogdan Kostić sa jedva 3-4 metra nije ubacio loptu u mrežu. Auh. Partizan je promašio bar 3-4 "mrtve" šanse.

22:12

Počelo je drugo poluvreme

21:54

Kraj poluvremena

Partizan vodi golom Dembe Seka.

21:50

45+3' - Nova šansa za crno-bele

Simić je pripretio, a na kraju samo korner.

21:48

45+1' - Vukotić umalo duplirao vođstvo

Milan Vukotić je izveo slobodan udarac sa oko 20 metara, lopta je zakačila živi zid i umalo prevarila golmana gostiju.

21:36

32' - GOOOL! Partizan - Tobol 1:0

Demba Sek se iskupio za promašaje.

Napadač Partizana je reagovao posle kornera Aleksića i snažnim udarcem matirao golmana gostiju sa ivice kaznenog prostora.

21:29

27' - Demba Sek ponovo neprecizan

Konačno dobra akcija crno-belih. Roganović je centrirao sa desne strane, Sek je zahvatio glavom, ali lopta prolazi pored stative.

21:28

25' - Prekid za osveženje

Prilika da se igrači oba tima osveže.

21:25

22' - Gostima poništen gol zbog ofsajda

Zuev je dobio dubinsku loptu i pogodio mrežu, ali je bio ofsajd. VAR je potvrdio odluku sudije.

21:20

Dobra poseta u Humskoj

00:22
Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir

21:19

17' - Kostić šutira preko gola

Bogdan Kostić je oprobao šut sa ivice šesnaesterca, lopta ide preko gola.

21:18

16' - Sporna situacija na centru

Demba Sek je sklonio loptu u kontri, a potom je pao. Očekivali su u partizanu da će sudija dosuditi faul i dodeliti karton igraču Tobola, ali se Portugalac nije oglasio.

21:17

14' - Gosti traže penal

Gosti su napali po levoj strani, a lopta je pogodila u ruku Roganovića posle centaršuta.

VAR je pokazao da nema penala.

21:13

11' - Gosti ne koriste kiks Mitrovića

Pogrešila je zadnja linija Partizana, no gosti nisu uspeli ozbiljnije da ugroze Krunića.

21:12

9' - Prekid u Humskoj

Milanu Roganoviću se ukazuje pomoć, a glavni sudija je morao da zameni aparat za komunikaciju.

21:06

3' - Da li je moguće, Aleksić požuteo

Nesreća za nesrećom za crno-bele. Prvo su promašili "mrtvu" šansu, a sada je Aleksić dobio žuti karton. Izgubio je loptu na sredini terena, a onda s leđa rukama zaustavio protivničkog igrača.

21:04

2' - Neverovatan promašaj Dembe Seka

Gosti su pogrešili na sredini terena, Žagarov je izgubio loptu, a Partizan je krenuo u kontru. Demba Sek i Aleksić su imali samo jednog igrača ispred sebe, ali je Demba Sek bio škrt i pokušao je sam da reši situaciju. Njegov šut je otišao pored stative.

21:03

1' - Prvi korner za goste

Već u prvom napadu gosti su dobili korner.

21:03

Počela je utakmica u Humskoj

19:34

Gde možete da gledate meč?

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17:27

Sastavi

PARTIZAN - TOBOL

Stadion: Partizana

Sudija: Luis Godinjo (Portugal)

PARTIZAN: Krunić - Roganović, Simić, Mitrović, Đurđević - Aleksić,  Vukotić, Kostić - Sek, Kojzek, Zubairu - . Trener: Saša Ilić.

TOBOL: Ustimenko - Žagarov, Senhađi, Endiaje, Boršić - Tagibergen, Sise - Česnokov, Talal, Zuev - Milovanović. Trener: Miroslav Romaščenko