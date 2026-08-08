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Crveno-beli su u okviru četvrtog kola Super lige Srbije na svom terenu savladali Novi Pazar sa 2:0 (1:0) i iz tri utakmice imaju maksimalnih devet bodova, uz gol razliku 10:1.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Novi Pazar, Super liga Srbije 8.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Strelci za domaćina bili su Aleksandar Katai u drugom minutu zaustavnog vremena u prvom poluvremenu, i Džej Enem u 58. minutu.

Bolju igru u prvom delu Zvezda je krunisala pogotkom u trećem minutu nadoknade poluvremena. Nakon dobre asistencije Mirka Ivanića, Katai je izašao sam ispred golmana Novog Pazara i rutinski sa oko sedam metara zatresao mrežu.

Zvezda je duplirala prednost u 58. minutu. Nakon asistencije Kataia, Enem je sa oko 14 metara lob udarcem savladao golmana Novog Pazara.

Crvena zvezda je od 61. minuta igrala sa igračem manje, pošto je isključen golman Savo Radanović. On je rukom van kaznenog prostora zaustavio napad Novog Pazara.

Pazarci su ostali na četiri boda.

U narednom kolu Crvena zvezda gostuje Železničaru u Pančevu, dok Novi Pazar dočekuje Vojvodinu.