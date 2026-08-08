ZVEZDINA DOBRA UVERTIRA ZA HAPOEL: Crveno-beli savladali Novi Pazar sa igračem manje! Sledi meč istine
Crveno-beli su u okviru četvrtog kola Super lige Srbije na svom terenu savladali Novi Pazar sa 2:0 (1:0) i iz tri utakmice imaju maksimalnih devet bodova, uz gol razliku 10:1.
Strelci za domaćina bili su Aleksandar Katai u drugom minutu zaustavnog vremena u prvom poluvremenu, i Džej Enem u 58. minutu.
Bolju igru u prvom delu Zvezda je krunisala pogotkom u trećem minutu nadoknade poluvremena. Nakon dobre asistencije Mirka Ivanića, Katai je izašao sam ispred golmana Novog Pazara i rutinski sa oko sedam metara zatresao mrežu.
Zvezda je duplirala prednost u 58. minutu. Nakon asistencije Kataia, Enem je sa oko 14 metara lob udarcem savladao golmana Novog Pazara.
Crvena zvezda je od 61. minuta igrala sa igračem manje, pošto je isključen golman Savo Radanović. On je rukom van kaznenog prostora zaustavio napad Novog Pazara.
Pazarci su ostali na četiri boda.
U narednom kolu Crvena zvezda gostuje Železničaru u Pančevu, dok Novi Pazar dočekuje Vojvodinu.
Zvezdu pre toga očekuje izuzetno bitan meč. Crveno-beli u utorak od 20 časova moraju da nadoknade 0:1 protiv Hapoela Ber Ševe u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
87' - Još jedna veliak šansa
Sa samo pet metara Miljković je glavom šutirao, ali je Mateus odbranio.
82' - Novopazarci promašili još jednu šansu
Davidović je šutirao pored gola.
Njemu je Kocebu odložio loptu a ovaj sa 15 metara za malo promašio.
79' - Gosti pogodili prečku
Novi Pazar je propustio nekoliko sjajih prilika na ovom meču.
Poput ove kada je Kocebu sa ivice šesnaesterca pogodio prečku.
66' - Žuti za Marinkovića
Kapiten Pazara je opomenut pošto je na sredini terena nedozvoljeno zaustavio Enema i sprečio kontru Zvezde.
64' - Prva intervencija Mateusa
Davidović je šutirao iz slobodnog udarca, a Mateus zaustavio loptu.
61' - Crvena zvezda ostala sa igračem manje
Crvena zvezda će u nastavku igrati sa igračem manje. Isključen je golman Radanović. Istrčao je van kaznenog prostora i ispred Diksona loptu gurnuo rukom kako bi sprečio gol.
Umesto njega ulazi Mateus.
58' - GOOOL! Crvena zvezda - Novi Pazar 2:0
Džej Enem je pogodio posle kontre.
Ivanić i Katai su kreirali akciju, a strelac prvog gola je poslao sjaju loptu ka napadaču koji je lobovao Matijaševića u situaciji jedan na jedan.
56' - Veljković požuteo
Oštar start nad Sadijem, koji je podigao loptu i prošao ga po desnoj strani, a onda dobio po nogama.
45+2' - GOOOL! Crvena zvezda - Novi Pazar 1:0
Aleksandar Katai je pogodio u poslednjim sekundama prvog poluvremena. Odličnu loptu je dobio od Mirka Ivanića.
45' - Katai šutira preko gola
Probao je Katai ponovo šut, ovog puta sa oko 25 metara, ali ide lotpa preko gola.
35' - Ponovo Katai
Serija napada crveno-belih, Katai ovog puta nije uspeo dobro da zahvati loptu na oko 10 metara od gola.
34' - Katai pogađa prečku
Novi nalet crveno-belih, lepo mu je odložena lopta, a Katai sa 18 metara pogađa prečku.
33' - Matijašević brani šut Kataija
Pokušao je Katai iz velike udaljenosti, golman Novog Pazara je odbio loptu.
29' - Elšnik prvi opomenuti igrač
Pobegla je lopta fudbaleru Zvezde, a onda je neoprezno startovao i zaradio žuti karton.
17' - Katai šutira u Matijaševića
Šansa za domaći tim, Katai je glavom sa 7-8 metara šutirao posle centaršuta, ali pravo u Matijaševića.
16' - Nova šansa za goste
Dikson je previše lako prošao pored Seola, ali je Radanović ponovo odbranio.
12' - Neverovatne dve šanse za goste
Greška odbrane Zvezde, Sadi je šutirao, Radanović odbranio.
Pre toga su Sadi i Kocebu bili u šansi, a lopta je završila na prečki.
7' - Stativa
Loizu je šutirao sa ivice kaznenog prostora, golman Matijašević odbranio, a Enem glavom pogodio stativu.
Tabela
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