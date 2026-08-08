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Od najnovijeg
21:59

Kraj

21:51

88' - Enem izašao

Strahinja Eraković je zamenio Enema.

21:50

87' - Još jedna veliak šansa

Sa samo pet metara Miljković je glavom šutirao, ali je Mateus odbranio.

21:48

82' - Novopazarci promašili još jednu šansu

Davidović je šutirao pored gola.

Njemu je Kocebu odložio loptu a ovaj sa 15 metara za malo promašio.

21:47

79' - Gosti pogodili prečku

Novi Pazar je propustio nekoliko sjajih prilika na ovom meču.

Poput ove kada je Kocebu sa ivice šesnaesterca pogodio prečku.

21:46

76' - Dve izmene u Pazaru

Gadio i Sadi su završili utakmicu.

U igri su Janković i Petrović.

21:43

73' - Izlaze Ivanić i Katai

Umesto Ivanića i Kataija, u igri su Abu Fani i Osman Bukari.

21:43

66' - Žuti za Marinkovića

Kapiten Pazara je opomenut pošto je na sredini terena nedozvoljeno zaustavio Enema i sprečio kontru Zvezde.

21:27

64' - Prva intervencija Mateusa

Davidović je šutirao iz slobodnog udarca, a Mateus zaustavio loptu.

21:25

61' - Crvena zvezda ostala sa igračem manje

Crvena zvezda će u nastavku igrati sa igračem manje. Isključen je golman Radanović. Istrčao je van kaznenog prostora i ispred Diksona loptu gurnuo rukom kako bi sprečio gol.

Umesto njega ulazi Mateus.

21:23

58' - GOOOL! Crvena zvezda - Novi Pazar 2:0

Džej Enem je pogodio posle kontre.

Ivanić i Katai su kreirali akciju, a strelac prvog gola je poslao sjaju loptu ka napadaču koji je lobovao Matijaševića u situaciji jedan na jedan.

21:23

56' - Veljković požuteo

Oštar start nad Sadijem, koji je podigao loptu i prošao ga po desnoj strani, a onda dobio po nogama.

21:08

Počelo je drugo poluvreme

20:50

Kraj prvog poluvremena

20:49

45+2' - GOOOL! Crvena zvezda - Novi Pazar 1:0

Aleksandar Katai je pogodio u poslednjim sekundama prvog poluvremena. Odličnu loptu je dobio od Mirka Ivanića.

20:46

45' - Katai šutira preko gola

Probao je Katai ponovo šut, ovog puta sa oko 25 metara, ali ide lotpa preko gola. 

20:36

35' - Ponovo Katai

Serija napada crveno-belih, Katai ovog puta nije uspeo dobro da zahvati loptu na oko 10 metara od gola.

20:35

34' - Katai pogađa prečku

Novi nalet crveno-belih, lepo mu je odložena lopta, a Katai sa 18 metara pogađa prečku.

20:34

33' - Matijašević brani šut Kataija

Pokušao je Katai iz velike udaljenosti, golman Novog Pazara je odbio loptu.

20:30

29' - Elšnik prvi opomenuti igrač

Pobegla je lopta fudbaleru Zvezde, a onda je neoprezno startovao i zaradio žuti karton.

20:30

29' - Matijašević brani

Čan je šutirao sa 15-tak metara iz poluvoleja, a Matijašević odbranio.

20:22

21' - Seol završio na travi

Problem sa desnim ramenom. Sam se povredio, nezgodno je pao.

20:18

17' - Katai šutira u Matijaševića

Šansa za domaći tim, Katai je glavom sa 7-8 metara šutirao posle centaršuta, ali pravo u Matijaševića.

20:17

16' - Nova šansa za goste

Dikson je previše lako prošao pored Seola, ali je Radanović ponovo odbranio.

20:13

12' - Neverovatne dve šanse za goste

Greška odbrane Zvezde, Sadi je šutirao, Radanović odbranio.

Pre toga su Sadi i Kocebu bili u šansi, a lopta je završila na prečki.

20:08

7' - Stativa

Loizu je šutirao sa ivice kaznenog prostora, golman Matijašević odbranio, a Enem glavom pogodio stativu.

20:02

Počela je utakmica

19:54

Tabela



Standings provided by Sofascore

17:37

Sastavi

Crvena zvezda - Novi Pazar

Sudija: Petar Janjuš

Crvena zvezda: Radanović – Seol, Veljković, Gudelj, Tiknizjan – Čam, Elšnik – Loizu, Katai, Ivanić – Enem.

Novi Pazar: Matijašević – Miljković, Hadžimujović, Marinković, Dadić – Gadio, Davidović, Dauda – Sadi, Kocebue - Dikson.