DEJAN STANKOVIĆ NAJAVIO ZVEZDIN MEČ SEZONE! Trener crveno-belih govorio o pritisku, navijačima, teretu... Evo šta sutra mora da se promeni
Fudbalere Crvene zvezde sutra od 20 časova očekuje revanš susret treće runde kvalifikacija za elitno evropsko takmičenje protiv izraelskog Hapoel Ber Ševe.
Dan pre ovog duela na Marakani, pred medije je izašao šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković kako bi izneo očekivanja pred ovu važnu utakmicu.
Tekstualni prenos konferencije mogli ste da pratite putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
O podršci sa tribina...
"Ubeđen sam da bi utakmica bila drugačija da smo energetski bili drugačiji. Mogli smo kući da se vratimo minimum sa nerešenim rezultatom. Sigurno će biti promena, ali odgovor na duel, na agresivnost, na drugu loptu će napraviti prevagu. Mogu da izmislim toplu vodu ili da se okrenem naglavačke, ali energija mojih momaka... Sigurno će biti drugačija. Ovaj stadion daje ogromnu energiju, daje vetar u leđa. Može da bude opasan, ali radili smo da nam bude adut. Spremni smo za sutra. Lukasen će igrati desno, on je dešnjak", rekao je Stanković.
Šta očekuje od Hapoela?
"Njihovi principi će ostati isti, sa dosta agresivnosti. Verovatno će probati da nešto promene i izmene. Da promene pitanja, na koje mi moramo brzo da nađemo odgovore. Ne verujem da će mnogo odstupati od svojih principa i postavke."
Da li postoji pritisak?
"Igrači su svesni svega, nisu oni mali. Nema fazona i fora. Znamo šta nas očekuje sutra. Ostaćete kratkih rukava i bez odgovora. Pritisak je sastavni deo posla. Znam da vas zanima šta će biti sutra. Ja o tome ne razmišljam. Živim normalno. Imam iskustvo da sačuvam sebe, da sačuvam svoj um. To je jedino čega se sećam, drugo mi ne pada na pamet".
"Hvala Bogu, svi su zdravi"
"Svi su zdravi, uspeli smo da se oporavimo. Za to smo se i spremali da igramo na tri-četiri dana. Enem je odigrao dobru utakmicu, to mi otvara još jednu opciju za napad. Ne mogu vam rećiu ko će početi, ali nemam dilemu. Ne razmišljam o tome ko je starter, a ko nije. Za mene su svi oni standardni, sezona je jaka i dugačka. Neka finala igraš već u avgustu. Svi su mi potrebni."
Šta će biti potrebno sutra?
Dobar dan, slažem se da će biti potreban svaki dlan i svaki glas, ali će biti potrebna i naša energija. Totalno drugačija nego što je bila u Mađarskoj, u prvoj utakmici. Uspeli smo da iskontrolišemo ovu nedelju kako smo hteli, da vratimo samopouzdanje. Energija da bude drugačija i siguran sam da će biti i drugačija utakmica.