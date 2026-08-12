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21:56

Kraj prvog poluvremena

21:46

45+1' - GOOOL! PSŽ - Aston Vila 1:1

Brajan Mađo je strelac.

Mekgin je centrirao sa suprotne strane, a Mađo je u duelu sa Pačom izašao kao pobednik.

21:26

20' - GOOOL! PSŽ - Aston Vila 1:0

Kviča Kvarachelija je zatresao mrežu Aston Vile. Dobio je loptu od Duea, fintirao trojicu protivničkih igrača, a onda strahovitim udarcem između njih matirao Bizea sa 15-tak metara.

21:01

Počela je utakmica

19:11

Sastavi

PSŽ - ASTON VILA

Stadion: Salcburg

Sudija: Omar Artan (Somalija)

PSŽ: Safonov - Hakimi, Markinjos, Pačo, Nuno Mendeš - Žoao Neveš, Vitinja, Zaire-Emeri -  Akliuče, Due, Kvarackelija. Trener: Luis Enrike

ASTON VILA: Bizo - Keš, Lindelof, Pau Tores, Matsen - Mekgin, Žoao Gomes, Kamara, Hemings - Buendija, Mađo. Trener: Unaj Emeri