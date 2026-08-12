PSŽ - ASTON VILA: Englezi šokirali šampiona Evrope u finišu
Pari Sen Žermen, osvajač Lige šampiona, i Aston Vila, osvajač Lige Evrope, odlučiće večeras ko će osvojiti prvi trofej u novoj sezoni.
Utakmica klubova koje predvode dva španska stručnjaka, Luis Enrike i Unai Emeri, igra se u Salcburgu od 21 čas.
45+1' - GOOOL! PSŽ - Aston Vila 1:1
Brajan Mađo je strelac.
Mekgin je centrirao sa suprotne strane, a Mađo je u duelu sa Pačom izašao kao pobednik.
20' - GOOOL! PSŽ - Aston Vila 1:0
Kviča Kvarachelija je zatresao mrežu Aston Vile. Dobio je loptu od Duea, fintirao trojicu protivničkih igrača, a onda strahovitim udarcem između njih matirao Bizea sa 15-tak metara.
Sastavi
PSŽ - ASTON VILA
Stadion: Salcburg
Sudija: Omar Artan (Somalija)
PSŽ: Safonov - Hakimi, Markinjos, Pačo, Nuno Mendeš - Žoao Neveš, Vitinja, Zaire-Emeri - Akliuče, Due, Kvarackelija. Trener: Luis Enrike
ASTON VILA: Bizo - Keš, Lindelof, Pau Tores, Matsen - Mekgin, Žoao Gomes, Kamara, Hemings - Buendija, Mađo. Trener: Unaj Emeri