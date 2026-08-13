TOBOL - PARTIZAN: Saša Ilić ostavio dva bitna igrača na klupi
Fudbaleri Partizana od 17 časova u Kazahstanu igraju protiv Tobola revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Tim Saše Ilića iz prvog meča u Humskoj ima lepu zalihu od tri gola prednosti - 3:0.
Poznato je i da španski Hetafe čeka pobednika iz ovog dvomeča.
Nema Zubairua i Zekovića
Saša Ilić je napravio dve bitne izmene u timu.
Nema Zubairua i Zekovića, a startuju Alilović i Trifunović.
Vukotić će igrati nešto defanzivnije uemsto Zekovića, njegovo mesto je zauzeo mlađani Alilović, dok Trifunović na levom krilu menja Zubairua.
Sastavi timova
Tobol - Partizan
Stadion: Centralni, Kostanaj
Sudija: Danijel Kifi (Italija)
Tobol: Busurmanov - Žagarov, Senhađi, Endiaje, Asrankulov - Tagibergen, Sise - Česnokov, Lisakovič, Guera - Milovanović. Trener: Miroslav Romaščenko.
Partizan: Krunić - Roganović, Simić, Mitrović, Đurđević - Vukotić - Sek, Alilović, Kostić, Trifunović - Kojzek. Trener: Saša Ilić