Očekuje vas finansijski uspeh ako započnete investicije ili posao na nekom kreativnom ili naučnom projektu. Početak saradnje. Vaš odnos s partnerom je...

Ključna tema ovog dana su vesti od saradnika od kog ste očekivali važan odgovor. Vaš poslovni predlog biće usvojen. Slobodne Bikove očekuju sudbinsko ...

Nezaposleni Blizanci ovog dana mogu dobiti važne vesti ili odgovor o rezultatima konkursa. Novi poslovni početak. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz p...

Nije preporučljivo da ulazite u velike rizike. Postoji mogućnost pogrešne procene razvoja potencijalnog posla. Izlazak sa osobom koja vam se dopada ne...

Danas ćete zablistati u svom elementu, i to ne samo zbog svojih sposobnosti za organizaciju već i za savršenu prezentaciju. Danas možete sresti staru ...

Važno je da se tokom ovog dana upustite u analizu prethodne nedelje i ponovo osmislite poslovni plan za narednu nedelju. Očekuje vas poznanstvo s veom...

Važne vesti mogu obeležiti dan. Ukoliko planirate da pređete na neko drugo radno mesto, to će vam poći za rukom. Vaš odnos s partnerom je savršeno izb...

Ovaj dan protiče u znaku rekapitulacije prethodne nedelje. Razradite svakako i rezervni plan za narednu nedelju. Obnovićete kontakt s bivšom ljubavi, ...

Poslovno putovanje koje može da iskrsne u ovom periodu sasvim izvesno vam donosi uspešno sklapanje sporazuma i novu saradnju. Slobodne Strelčeve očeku...

Ovaj dan vam donosi važne pregovore i sastanak na kojem ćete uspeti da svoje ideje prezentujete u savršenom svetlu. U vaš život pokušava da se vrati o...

Uspeh će postići Vodolije koje se bave umetnošću ili kreativnim zanimanjima. Originalnost vam donosi napredak u karijeri. Zajedničko putovanje s partn...