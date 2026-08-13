Svi događaji
Od najnovijeg
16:05

Crno-beli imaju zalihu od tri gola

Ne propustiteFudbalTO JE PRAVI PARTIZAN: Crno-beli razgalili navijače sjajnom igrom i sa tri gola prednosti idu u Kazahstan
FK Partizan, Tobol

15:50

Nema Zubairua i Zekovića

Saša Ilić je napravio dve bitne izmene u timu.

Nema Zubairua i Zekovića, a startuju Alilović i Trifunović.

Vukotić će igrati nešto defanzivnije uemsto Zekovića, njegovo mesto je zauzeo mlađani Alilović, dok Trifunović na levom krilu menja Zubairua.

14:31

Sastavi timova

Tobol - Partizan

Stadion: Centralni, Kostanaj

Sudija: Danijel Kifi (Italija)

Tobol: Busurmanov - Žagarov, Senhađi, Endiaje, Asrankulov - Tagibergen, Sise - Česnokov, Lisakovič, Guera - Milovanović. Trener: Miroslav Romaščenko.

Partizan: Krunić - Roganović, Simić, Mitrović, Đurđević - Vukotić - Sek, Alilović, Kostić, Trifunović - Kojzek. Trener: Saša Ilić