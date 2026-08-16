ODZVANJA PRVA KONFERENCIJA ALBERTA RIJERE: Od danas će da bude sve drugačije! Od treninga pa i sve ostalo! Nisam došao ovde zato što sam lep...
Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio novog trenera Alberta Rijeru na konferenciji na stadionu "Rajko Mitić".
Bilo je izuzetno zanimljivo, a prenosimo Vam sve odgovore Rijere na brojna pitanja:
- Nisam došao ovde zato što sam lep - nego da ostvarimo rezultate kakve ovaj klub zaslužuje. Ako niste spremni za kritiku, ne treba da se bavite modernim fudbalom. Kad imate problem, prihvatite i rešavajte. Ne možete da rešavate, ako ne prihvatite. Znam kakav je trenutak. Ja ne pričam o problemima, samo o rešenjima. Možemo da promenimo - da budemo u Ligi Evrope. To je rešenje. Dve najvažnije utakmice su pred nama, protiv Viktorije Plzenj. Moramo da se fokusiramo. Igrači moraju da napreduju, tim mora da igra bolje, pa ćemo sledeće sezone biti u Ligi šampiona - pričao je Rijera.
Španski stručnjak najavio je potpuno drugačiju Zvezdu:
- Nisam osoba koja može da priča o drugom treneru. Od danas će raditi drugačije vežbe. Umesto da pričamo kakvi su bili problemi, hoću da znam kako želim da igram sa svojim fudbalerima. iguran sam da ćete u četvrtak već videti drugačiju ekipu - rekao je Rijera.
Jedan detalj istakao je legandarni fudbaler, kao ključan...
- Verovanje počinje od mene, kako će igrači verovati? Učiniću da budu jaki i snažni. Ne postoji strah u mom rečniku. To je naša želja, želimo da budemo snažni. Igrači moraju da veruju kako je ostvariv cilj pobede u Ligi šampiona. Crvena zvezda mora da bude tih velikih timova koje pominjete, želimo Zvezdu na evropskoj mapi - poručio je Rijera.
Celu konferenciju možete pročitati u nastavku u lajv blogu Kurira.
Želim Zvezdu na evropskoj mapi
"Želimo da Zvezda bude na evropskoj mapi na najvišem nivou. Želim da pružim svakom igrači priliku da prikaže šta može da nam pruži i prikaže u stilu igre kakav želim.", rekao je Rijera.
Stanković - idol!
Upitan je bio Rijera da li ima nekog od srpskih fudbalera ko mu je bio idol, uz koga je stasavao... "Jovan Stanković - podučavao me je kao igrača i kao osobu. Pratio sam ga tokom njegove karijere, mogu da kažem da smo dobri prijatelji. Dao mi je takođe savete oko Crvene zvezde. Znam da će mi dati podršku", rekao je Rijera.
Centarfor - prvi odbrambeni igrač
"Prvi naš odbrambeni igrač je centarfor - i tražiću od njega da brani naš gol. Ako je centralni bek naš prvi odbambeni igrač, to neće da bude dobro. Većina razgovora i mojih obraćanja biće o kolektivu, a ne pojedincima", jasan je Rijera.
Nisam neki ljubitelj košarke...
... Ali ću da idem na nekoliko mečeva. Pošto je španski trener, videćemo se, razgovarati... Želim sve najbolje košarkaškom klubu", rekao je Rijera.
Kada se dete lepo ponaša...
"Kada se deta vaše ponaša lepo, ništa mu neću govoriti. Ali ako vidim nešto što loše utiče - onda sam jako otvoren. Ako nešto remeti atmosferu to uočim i odmah rešavam problem. Čuo sam da Zvezda ima odlične momke i ličnosti i to će mi pomoći da ne moram da se bavim disciplinovanjem.", reči su Rijere.
Moram da ubedim fudbalere...
"Bez fudbalera ja sam ništa. Oni su najvažniji, moram da ih ubedim u to. Radio sam sa Elšnikom, to je prednost, poznajem ga i on mene. Znam dovoljno o ovom timu. Ne mogu da vam kažem koliko tačno sam gledao utakmica, ali znam o njima... Najbolji način da ih upoznam su treninzi sa njima."
"Nemam čarobni štapić"
"Nema čaroliju i čarobni štapić da mogu da obećam titulu i pobede. Ali mogu da obećam da ćete biti zadovoljni kako će tim igrati. To će nam dati zadovoljstvo da izgledamo onako kako mi želimo, ali kako žele i navijači", rekao je Albert.
Od danas je sve drugačije!
"Nisam osoba koja može da priča o prošlom treneru i kako su igrali. Od danas će biti drugačiji treninzi, vežbe i slušaće drugačija upustva. Siguran sam da ćete u četvrtak videti potpuno drugačiju ekipu", rekao je Rijera.
Dve najvažnije utakmice u sezoni!
"Ako niste spremni da bude kritikovani da vam kažu da ste loši - onda ne treba da radite ovaj posao. Ako ne prihvatate probleme, onda niste za ovaj posao. Znam kakav je trenutak, ali ne pričam o problemu, nego rešenju. Rešenje je da budemo u grupnoj fazi Lige Evrope. Dve najvažnije utakmice u sezoni su pred nama. Najvažnije je da krenemo sa pozitivnom energijom", reči su Rijere.
Ovaj klub zaslužuju Ligu šampiona
"Istina je da nismo u Ligi šampiona, što zaslužuje ovaj klub, ali tu smo gde smo, najvažnije sada je da pobedimo i plasiramo se u Ligu Evrope. Biću transaparentan u radu i nadam se da će tim da bude zadovoljan načinom mog rada. Najvažnije je da u četvrtak vidite da igrači moraju da urade sa loptom i bez lopte. To je najvažnije".
"Nisam savršen, niti se pravim savršenim..."
"Fudbal nije samo tehnika, već i psihološka igra. U svlačionici donosite dobru atmosfer i energiju. Igrači moraju da se osećaju kao porodica. Da budu srećni, da svaki dan dolaze na trening da nauče nešto. Mnogo insistiram na pozitivnoj atmosferi. Igrači će uvek znati zašto radimo nešto. Nisam savršen i ne pravim se savršenim.", rekao je Rijera
Rijera: Svestan sam u koji klub sam došao
"Ovde sam da igramo lep fudbal, sa stilom da budemo uspešni, osećamo identitet ovog kluba, da kada vidite ekipu da igra da budete ponosni. Svesan sam kakav je ovo klub, kakva su očekivanja, kakva je istorija", glasile su prve reči Rijere.
"Vremena nemamo, pameti imamo"
"Svesni smo da je potrebno vreme, ali situacija je takva da već u četvrtak igramo protiv Viktorije. Pozivam sve naše prave navijače da dođu i podrže igrače u važnom meču. Molim Vas pomozite igračima, treneru i pre svega Crvenoj zvezdi. Vremena nemamo, pameti i hrabrosti imamo", rekao je Rijera.
"Sve ono što nismo imali u prethodnom periodu..."
"Pratili smo njegov rad, ono što je dobro, već je radio u našem regionu, zna običaje i sve ostalo što treba zna o našim prostorima, pa je to prednost Alberta Rijere. On je prepoznat kao trener koji želi da dominira, kontroliše mečeve, želi moderan i brz fudbal. Mi smo u njemu prepoznali ono što nažalost nismo imali u prethodnom periodu.", rekao je Terzić.
Terzić: Treća sreća!
"Bio je već dva puta kandidat za našu klupe, prošle godine glavni, nisu nam se poklopile kockice do sada, a sada jesu. Albert Rijera je bio veliki igrač, ali mi ga ne dovodimo zbog toga, već zbog njegovih trenerskih kvaliteta.", rekao je Terzić.
Šta kaže Stojanović o Rijeri...
Intervju koji je odjeknuo. Pročitajte reči bivšeg trenera Zvezde o Špancu:
Zadatak br. 1 - psihologija
Očito je da je samopouzdanje najveći problem u crveno-belom taboru, pa će to biti primarni zadatak Rijere.
Debi - već u četvrtak
Rijera će voditi Crvenu zvezdu na meču protiv Plzenja koji je na programu u četvrtak na Marakani.