Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio novog trenera Alberta Rijeru na konferenciji na stadionu "Rajko Mitić".

Bilo je izuzetno zanimljivo, a prenosimo Vam sve odgovore Rijere na brojna pitanja:

- Nisam došao ovde zato što sam lep - nego da ostvarimo rezultate kakve ovaj klub zaslužuje. Ako niste spremni za kritiku, ne treba da se bavite modernim fudbalom. Kad imate problem, prihvatite i rešavajte. Ne možete da rešavate, ako ne prihvatite. Znam kakav je trenutak. Ja ne pričam o problemima, samo o rešenjima. Možemo da promenimo - da budemo u Ligi Evrope. To je rešenje. Dve najvažnije utakmice su pred nama, protiv Viktorije Plzenj. Moramo da se fokusiramo. Igrači moraju da napreduju, tim mora da igra bolje, pa ćemo sledeće sezone biti u Ligi šampiona - pričao je Rijera.

1/10 Vidi galeriju Promocija novog trenera Crvene zvezde - Alberta Rijere Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Španski stručnjak najavio je potpuno drugačiju Zvezdu:

- Nisam osoba koja može da priča o drugom treneru. Od danas će raditi drugačije vežbe. Umesto da pričamo kakvi su bili problemi, hoću da znam kako želim da igram sa svojim fudbalerima. iguran sam da ćete u četvrtak već videti drugačiju ekipu - rekao je Rijera.

Jedan detalj istakao je legandarni fudbaler, kao ključan...

- Verovanje počinje od mene, kako će igrači verovati? Učiniću da budu jaki i snažni. Ne postoji strah u mom rečniku. To je naša želja, želimo da budemo snažni. Igrači moraju da veruju kako je ostvariv cilj pobede u Ligi šampiona. Crvena zvezda mora da bude tih velikih timova koje pominjete, želimo Zvezdu na evropskoj mapi - poručio je Rijera.