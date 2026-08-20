Hetafe - Partizan 21.00
samo hrabro
HETAFE - PARTIZAN: Crno-beli pred teškim ispitom u Španiji, ali vreme je da se srce stavi na teren! /POZNATI SASTAVI/
Fudbaleri Partizana gostuju od 21.00 ekipi Hetafea u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige konferencija.
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19:51
Poznati su sastavi za današnju utakmicu!
Hetafe: Sorija - Đene, Abkar, Romero - Femenija, Terats, Grasija, Mangala, Mohika - Unal, Satrijano.
Partizan: Milošević - Milić, S. Mitrović, Simić - Roganović, Baba, Ugrešić, Samson - Sek, Vukotić, Že.
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