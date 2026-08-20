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19:51

Poznati su sastavi za današnju utakmicu!

Hetafe: Sorija - Đene, Abkar, Romero - Femenija, Terats, Grasija, Mangala, Mohika - Unal, Satrijano.

Partizan: Milošević - Milić, S. Mitrović, Simić - Roganović, Baba, Ugrešić, Samson - Sek, Vukotić, Že.

18:11

Dobrodošli na lajv prenos meča Hetafe - Partizan!

Crno-beli od 21.00 gostuju španskom timu u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu konferencija!