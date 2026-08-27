UŽIVO! ŽREB ZA LIGU ŠAMPIONA: Čeka nas spektakl! Ko će na koga u ligaškoj fazi? Koga će izvući jedini srpski trener?
Žreb za ligašku fazu Lige šampiona biće održan u Monaku od 18 časova.
Svečana ceremonija zakazana je u "Grimaldi forumu".
Marko Nikolić brani čast Srbije
Bivši trener Partizana, sadašnji šef struke AEK-a, predstavljaće Srbiju u Ligi šampiona.
AEK je u plej-ofu bio bolji od Levskog iz Sofije.
Kada počinje Liga šampiona?
Novo izdanje Lige šampiona započinje 8. septembra, prva runda igra se tri dana - od utorak do četvrtka.
Prva faza takmičenja zavrašava se 27. januara.
Podsetimo, svih 36 timova rangira se na jedinstvenoj tabeli, s tim što ne igra svako protiv svakog. Klubovi žrebom dobijaju po dva protivnika iz svakog kvalitativnog šešira, ukupno osam rivala - četiri kod kuće, četiri na strani.
Posle prvog dela takmičenja osam najboljih timova prolazi direktno u osminu finala, dok se rangirani od devete do 24. pozicije kroz doigravanje međusobno bore za prolaz među 16.
Sastavi šešira - 4. šešir
Slavija Prag
Štutgart
AEK Atina
Slovan Bratislava
LASK
Komo
Lans
Viking
Sabah
Sastavi šešira - 3. šešir
Fajenord
Lil
Fenerbahče
Bode Glimt
Napoli
RB Lajpcig
Viljareal
Šahtjor Donjeck
Galatasaraj
Sastavi šešira - 2. šešir
Borusija Dortmund
Roma
Sporting Lisabon
Aston Vila
Porto
Mančester Junajted
Klub Briž
Betis
PSV Ajndhoven