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17:55

Marko Nikolić brani čast Srbije

Bivši trener Partizana, sadašnji šef struke AEK-a, predstavljaće Srbiju u Ligi šampiona.

AEK je u plej-ofu bio bolji od Levskog iz Sofije.

Marko Nikolić
Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

17:40

Kada počinje Liga šampiona?

Novo izdanje Lige šampiona započinje 8. septembra, prva runda igra se tri dana - od utorak do četvrtka.

Prva faza takmičenja zavrašava se 27. januara.

Podsetimo, svih 36 timova rangira se na jedinstvenoj tabeli, s tim što ne igra svako protiv svakog. Klubovi žrebom dobijaju po dva protivnika iz svakog kvalitativnog šešira, ukupno osam rivala - četiri kod kuće, četiri na strani.

Posle prvog dela takmičenja osam najboljih timova prolazi direktno u osminu finala, dok se rangirani od devete do 24. pozicije kroz doigravanje međusobno bore za prolaz među 16.

17:40

Sastavi šešira - 4. šešir

Slavija Prag
Štutgart
AEK Atina
Slovan Bratislava
LASK
Komo
Lans
Viking
Sabah

17:40

Sastavi šešira - 3. šešir

Fajenord
Lil
Fenerbahče
Bode Glimt
Napoli
RB Lajpcig
Viljareal
Šahtjor Donjeck
Galatasaraj

17:39

Sastavi šešira - 2. šešir

Borusija Dortmund
Roma
Sporting Lisabon
Aston Vila
Porto
Mančester Junajted
Klub Briž
Betis
PSV Ajndhoven

17:38

Sastavi šešira - 1. šešir

Pari Sen Žermen
Bajern Minhen
Real Madrid
Liverpul
Inter
Mančester Siti
Arsenal
Barselona
Atletiko Madrid