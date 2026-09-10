Mančester junajted - Sabah 2:0 Bajern - Bodo Glimt 0:0 Slavija Prag - Lans 0:0 Komo - Lajpcig 2:0
LIGA ŠAMPIONA
EKSPLOZIJA NA OLD TRAFORDU - MANČESTER JUNAJTED GAZI: Debitant Komo blista, Bodo muči Bajern! Poluvreme
U večernjem programu na programu su preostale četiri utakmice 1. kola nove sezone Lige šampiona.
Sastaju se:
Mančester junajted - Sabah
Bajern - Bodo Glimt
Slavija Prag - Lans
Komo - Lajpcig
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21:51
Foto galerija Lige šampiona
Foto galerija Lige šampiona Foto: Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia, Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia
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21:47
45. minut - Mančester - 3:0
Blickrig Junajteda, Šeško postiže treći gol za crvene đavole. Još jedna sjajna kolektivna akcija.
21:41
38. minut - Komo - 2:0
Dovikas postiže drugi gol za domaćina, sjajna partija debitanta u eliti.
21:18
15. minut - Komo - 1:0
Debitant u eliti postiže prvi gol. Baturina je strelac za oduševljenje na stadionu.
21:00
1. minut - Počelo je
Krenuli su mečevi na sva četiri stadiona.
Mančester junajted se posle tri godine, tačno 1003 dana vratio u Ligu šampiona.
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