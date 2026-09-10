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21:51

Foto galerija Lige šampiona

Foto galerija Lige šampiona Foto: Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia, Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

21:47

45. minut - Mančester - 3:0

Blickrig Junajteda, Šeško postiže treći gol za crvene đavole. Još jedna sjajna kolektivna akcija.

21:45

42. minut - Mančester - 2:0

Sjajna akcija Junajteda i pogodak Bruna Fernandeša.

21:41

38. minut - Komo - 2:0

Dovikas postiže drugi gol za domaćina, sjajna partija debitanta u eliti.

21:30

27. minut - Mančester - 1:0

Krunisao je Junajted veliku inicijativu, Kunja je strelac.

21:18

15. minut - Komo - 1:0

Debitant u eliti postiže prvi gol. Baturina je strelac za oduševljenje na stadionu.

21:00

1. minut - Počelo je

Krenuli su mečevi na sva četiri stadiona.

Mančester junajted se posle tri godine, tačno 1003 dana vratio u Ligu šampiona.

20:39

Dva remija u popodnevnom programu

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19:17

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19:16

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19:15

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19:10

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