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22:59

90 + 2 - Minhen - 5:0

Kakvo drugo poluvreme, petarda Bavaraca. Još jednom Olise.

22:54

90 + 3 - Prag - 2:3

Kakav preokret Lansa u finišu. Dva gola u nadoknadi vremena. Strelci su bili Tovin i Agilar.

22:53

90 + 1 - Komo - 4:1

Perone stavlja tačku na istorijsku noć Koma.

22:49

88. minut - Prag - 2:1

Slavija ponovo vodi, drugi gol Šturma. Češki tim pred velikom pobedom.

22:47

Potpuni šok iz Istanbula

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FK Fenerbahče

22:45

83. minut - Minhen - 4:0

Gazi Bajern u drugom poluvremenu. Još jedan fantastičan gol, ovoga puta Olise.

22:41

Zvezdin Mesi zablistao u Komu

Ne propustiteFudbalEVROGOL SRBINA U LIGI ŠAMPIONA: Maksimović brutalnim projektilom pocepao mrežu Koma!
Andrija Maksimović

22:40

77. minut - Minhen - 3:0

Fantastičan pogodak Alfonso Dejvisa.

22:36

73. minut  - Prag - 1:1

Lans koristi igrača više i golom Sima dolazi do izjednačenja.

22:27

64.minut - Mančester - 4:0

Poker "crvenih đavola", Lisandro Martinez je strelac.

22:25

61. minut - Minhen - 2:0

Hari Kejn postiže drugi pogodak za Bavarce.

22:22

58. minut - Komo - 3:1

Bivši igrač Crvene zvezde Andrija Maksimović postiže gol za Lajpcig, koji se vraća u igru.

22:15

54. minut - Komo - 3:0

Dijao postiže i treći pogodak za tim Seska Fabregasa.

22:12

51. minut - Prag - 1:0

Slavija je povela i to sa igračem manje.

Isključen je Koneči u 49. minutu, a svega dva minuta kasnije Šturm donosi prednost domaćinu.

22:11

47. minut - Minhen - 1:0

Bajern je odmah na startu drugog poluvremena slomio otpor Bodo Glimta. Musijala je strelac.

21:51

Foto galerija Lige šampiona

Foto galerija Lige šampiona Foto: Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia, Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

21:47

45. minut - Mančester - 3:0

Blickrig Junajteda, Šeško postiže treći gol za crvene đavole. Još jedna sjajna kolektivna akcija.

21:45

42. minut - Mančester - 2:0

Sjajna akcija Junajteda i pogodak Bruna Fernandeša.

21:41

38. minut - Komo - 2:0

Dovikas postiže drugi gol za domaćina, sjajna partija debitanta u eliti.

21:30

27. minut - Mančester - 1:0

Krunisao je Junajted veliku inicijativu, Kunja je strelac.

21:18

15. minut - Komo - 1:0

Debitant u eliti postiže prvi gol. Baturina je strelac za oduševljenje na stadionu.

21:00

1. minut - Počelo je

Krenuli su mečevi na sva četiri stadiona.

Mančester junajted se posle tri godine, tačno 1003 dana vratio u Ligu šampiona.

20:39

Dva remija u popodnevnom programu

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Fenerbahče - Roma

19:17

Novi događaj, 19:17

19:16

Novi događaj, 19:16

19:15

Novi događaj, 19:15

19:10

Novi događaj, 19:10