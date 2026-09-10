CRVENI ĐAVOLI SE U VELIKOM STILU VRATILI U ELITU: Bajern se mučio pa razbesneo, istorijska pobeda Koma i evrogol Zvezdinog Mesija! Nestvaran preokret u Pragu
U večernjem odigrane su preostale četiri utakmice 1. kola nove sezone Lige šampiona.
Postignuti su sledeći rezultat:
Mančester junajted - Sabah 4:0
Bajern - Bodo Glimt 5:0
Slavija Prag - Lans 2:3
Komo - Lajpcig 4:1
Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su na svom terenu Sabah 4:0, u prvom kolu Lige šampiona.Strelci za Junajted bili su Mateus Kunja u 27, Bruno Fernandeš u 42, Benjamin Šeško u 45. i Lisandro Martines u 68. minutu.
U narednom kolu, Junajted će u Madridu gostovati Atletiku, dok će Sabah u Bakuu dočekati Slaviju iz Praga.
U istom terminu, Lans je na gostujućem terenu u Pragu pobedio Slaviju 3:2.
Oba gola za Slaviju postigao je Danijel Šturm u 51. i 88. minutu.
Strelci za Lans bili su Abdalah Sima u 73, Florijan Toven u prvom i Ruben Agilar u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.
Slavija je od 49. minuta igrala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Mikulaš Konečni.
Lans će u sledećem kolu dočekati Sporting iz Lisabona.
Fudbaleri Koma pobedili su na svom terenu Lajpcig 4:1, u prvoj utakmici u Ligi šampiona u klupskoj istoriji.Komo je poveo u 15. minutu kada je strelac bio Martin Baturina u 15. minutu, a prednost je udvostručio Anastasios Duvikas.
Treći gol postigao je Asane Dijao u 54. minutu, a jedini gol za Lajpcig postigao je srpski fudbaler Andrija Maksimović.
Konačan rezultat postavio je Maksimo Perone u prvom minutu nadoknade vremena.
Komo će u drugom kolu 14. oktobra igrati u Roterdamu protiv Fejenorda, a Lajpcig će dan ranije dočekati PSV.
Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su na svom terenu Bode Glimt 5:0.
Nemački šampion poveo je u 47. minutu golom Džamala Musijale, a prednost je udvostručio Hari Kejn u 61. minutu.
Treći gol postigao je Alonso Dejvis u 77. minutu, a zatim je dvostruki strelac bio Makl Olise, koji je postigao golove u 83. i drugom minutu nadoknade vremena.
Norveška ekipa utakmicu je završila sa desetoricom, pošto je Odin Bjertuft dobio crveni karton u 87. minutu.
U drugom kolu Bajern će 13. oktobra igrati u Norveškoj protiv Vikinga, a Bode Glimt će dočekati Borusiju iz Dortmunda.
- 22:5490 + 3 - Prag - 2:3
- 22:5390 + 1 - Komo - 4:1
- 22:47Potpuni šok iz Istanbula
- 22:4583. minut - Minhen - 4:0
- 22:41Zvezdin Mesi zablistao u Komu
- 22:2258. minut - Komo - 3:1
- 21:4745. minut - Mančester - 3:0
- 21:4542. minut - Mančester - 2:0
- 21:3027. minut - Mančester - 1:0
- 21:1815. minut - Komo - 1:0
- 20:39Dva remija u popodnevnom programu
90 + 3 - Prag - 2:3
Kakav preokret Lansa u finišu. Dva gola u nadoknadi vremena. Strelci su bili Tovin i Agilar.
83. minut - Minhen - 4:0
Gazi Bajern u drugom poluvremenu. Još jedan fantastičan gol, ovoga puta Olise.
58. minut - Komo - 3:1
Bivši igrač Crvene zvezde Andrija Maksimović postiže gol za Lajpcig, koji se vraća u igru.
51. minut - Prag - 1:0
Slavija je povela i to sa igračem manje.
Isključen je Koneči u 49. minutu, a svega dva minuta kasnije Šturm donosi prednost domaćinu.
47. minut - Minhen - 1:0
Bajern je odmah na startu drugog poluvremena slomio otpor Bodo Glimta. Musijala je strelac.
Foto galerija Lige šampiona
45. minut - Mančester - 3:0
Blickrig Junajteda, Šeško postiže treći gol za crvene đavole. Još jedna sjajna kolektivna akcija.
38. minut - Komo - 2:0
Dovikas postiže drugi gol za domaćina, sjajna partija debitanta u eliti.
15. minut - Komo - 1:0
Debitant u eliti postiže prvi gol. Baturina je strelac za oduševljenje na stadionu.
1. minut - Počelo je
Krenuli su mečevi na sva četiri stadiona.
Mančester junajted se posle tri godine, tačno 1003 dana vratio u Ligu šampiona.