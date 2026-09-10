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U večernjem odigrane su preostale četiri utakmice 1. kola nove sezone Lige šampiona.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija Lige šampiona Foto: Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia, Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Postignuti su sledeći rezultat:

Mančester junajted - Sabah 4:0

Bajern - Bodo Glimt 5:0

Slavija Prag - Lans 2:3

Komo - Lajpcig 4:1

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su na svom terenu Sabah 4:0, u prvom kolu Lige šampiona.Strelci za Junajted bili su Mateus Kunja u 27, Bruno Fernandeš u 42, Benjamin Šeško u 45. i Lisandro Martines u 68. minutu.

U narednom kolu, Junajted će u Madridu gostovati Atletiku, dok će Sabah u Bakuu dočekati Slaviju iz Praga.

U istom terminu, Lans je na gostujućem terenu u Pragu pobedio Slaviju 3:2.

Oba gola za Slaviju postigao je Danijel Šturm u 51. i 88. minutu.

Strelci za Lans bili su Abdalah Sima u 73, Florijan Toven u prvom i Ruben Agilar u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Slavija je od 49. minuta igrala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Mikulaš Konečni.

Lans će u sledećem kolu dočekati Sporting iz Lisabona.

Fudbaleri Koma pobedili su na svom terenu Lajpcig 4:1, u prvoj utakmici u Ligi šampiona u klupskoj istoriji.Komo je poveo u 15. minutu kada je strelac bio Martin Baturina u 15. minutu, a prednost je udvostručio Anastasios Duvikas.

Treći gol postigao je Asane Dijao u 54. minutu, a jedini gol za Lajpcig postigao je srpski fudbaler Andrija Maksimović.

Konačan rezultat postavio je Maksimo Perone u prvom minutu nadoknade vremena.

Komo će u drugom kolu 14. oktobra igrati u Roterdamu protiv Fejenorda, a Lajpcig će dan ranije dočekati PSV.

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su na svom terenu Bode Glimt 5:0.

Nemački šampion poveo je u 47. minutu golom Džamala Musijale, a prednost je udvostručio Hari Kejn u 61. minutu.

Treći gol postigao je Alonso Dejvis u 77. minutu, a zatim je dvostruki strelac bio Makl Olise, koji je postigao golove u 83. i drugom minutu nadoknade vremena.

Norveška ekipa utakmicu je završila sa desetoricom, pošto je Odin Bjertuft dobio crveni karton u 87. minutu.