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Rafinja je zamenjen tokom utakmice protiv Australije u utorak, kada je postigao gol iz jedanaesterca u 45. minutu.

Fudbaler Barselone je posle toga pregledan i otkriven je mali mišićni edem u desnoj butini.

"Iz predostrožnosti i kako bi se osigurao brz oporavak, fudbaler će biti oslobođen obaveza u brazilskoj reprezentaciji. Nijedan igrač neće biti pozvan kao zamena za predstojeću prijateljsku utakmicu protiv Indije", navodi se u saopštenju Brazilske fudbalske konfederacije.

1/6 Vidi galeriju Rafinja u dresu Barselone Foto: R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Brazil će u subotu igrati protiv Indije.

Očekuje se da će Rafinja biti podvrgnut detaljnijim lekarskim pregledima u Španji, gde će nastaviti oporavak.

On je na početku sezone postigao 15 golova u 10 utakmica za klub i reprezentaciju.

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