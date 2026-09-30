Brazilska fudbalska konfederacija saopštila je da je napadač Rafinja napustio reprezentaciju zbog lakše povrede butine.
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Rafinja je zamenjen tokom utakmice protiv Australije u utorak, kada je postigao gol iz jedanaesterca u 45. minutu.
Fudbaler Barselone je posle toga pregledan i otkriven je mali mišićni edem u desnoj butini.
"Iz predostrožnosti i kako bi se osigurao brz oporavak, fudbaler će biti oslobođen obaveza u brazilskoj reprezentaciji. Nijedan igrač neće biti pozvan kao zamena za predstojeću prijateljsku utakmicu protiv Indije", navodi se u saopštenju Brazilske fudbalske konfederacije.
Rafinja u dresu Barselone Foto: R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia
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Brazil će u subotu igrati protiv Indije.
Očekuje se da će Rafinja biti podvrgnut detaljnijim lekarskim pregledima u Španji, gde će nastaviti oporavak.
On je na početku sezone postigao 15 golova u 10 utakmica za klub i reprezentaciju.
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