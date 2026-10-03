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Engleska je u Rijeci demonstrirala silu i slavila sa neverovatnih 7:0, a hrvatska javnost teško je mogla da očekuje ovakav scenario.

Hrvatski mediji sa velikom pažnjom izveštavaju o debaklu reprezentacije, uz konstataciju da je "Engleska od prvog minuta potpuno kontrolisala utakmicu i da Hrvatska nije uspela da pronađe odgovor".

Posebno je odjeknuo podatak da je Hrvatska već do poluvremena primila četiri gola, dok je u nastavku usledio novi potop.

"Teška sramota", "Očajna Hrvatska", "Ovo je nemoguće za objasniti...", samo su neki od naslova koji se mogu pročitati na hrvatskim medijima

1/3 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, hrvatski mediji Foto: Printscreen

Umesto velikog fudbalskog okršaja, koji je trebalo da bude još jedan nastavak rivalstva dve reprezentacije, Rujevica je postala poprište jednog od najtežih poraza Hrvatske.

Englezi su nemilosrdno kažnjavali greške domaćina, a sedam lopti u mreži ostavilo je hrvatske navijače i medije u potpunom šoku.

Hrvatski mediji sada analiziraju šta se dogodilo reprezentaciji i kako je tim koji je godinama važio za jednu od najstabilnijih evropskih selekcija doživeo ovakav slom pred domaćom publikom.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia